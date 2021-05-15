«Локомотив» — «Урал». Прогноз: Николич, Смолов и Крыховяк готовы к ошибке «Спартака»

16 мая 2021 года состоится матч 30-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 9.00. А ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — «Урал» 16 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч 30-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» (16.05.2021)

Первый посткоронавирусный футбольный сезон подходит к концу. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже на финишной прямой, в еврокубках участники в ожидании финальных встреч. Российская Премьер-Лига не стоит в сторонке, а триумфально встречает заключительный тур. На нашу радость, интрига вполне себе сохраняется.

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Программа 30-го тура чемпионата России запланирована на воскресенье, 16 мая. Все восемь поединков по традиции пройдут в один день, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. В Москве на стадионе «РЖД Арена» местный «Локомотив» будет принимать екатеринбургский «Урал». Для гостей, в отличие от хозяев, результат уже не имеет значения.



Железнодорожники же на неделе играли в финале Кубка России против удивительных самарских «Крыльев Советов» и одержали победу со счётом 3:1. Стоит сказать, что самарцы в целом смотрелись недурно, но команда Марко Николича оказалась гораздо конкретнее в реализации. И заработала право выступать в следующем сезоне в старой доброй Лиге Европы.



Однако не всё так просто. Уверенная победная серия, которую москвичи продемонстрировали после зимнего перерыва, позволила забраться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. После 29 туров в активе 53 очка и всего лишь трёхочковое отставание от «Спартака». То есть сохраняются шансы на Лигу чемпионов.

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Но серебряные медали «Локо» получит только при одном раскладе. Если красно-белые проиграют в заключительном туре в Грозном местному «Ахмату», а сами красно-зелёные в параллельном матче обыграют «Урал». При равенстве очков железнодорожники окажутся выше, поскольку имеют преимущество в личных встречах.



Одолеть екатеринбуржцев подопечным Марко Николича вполне по силам. Конечно, тут сразу стоит обратить внимание на то, что они провели на одну игру больше за последнюю неделю, то есть было меньше времени на подготовку. Только у екатеринбуржцев нет никакой мотивации, а это важнее.



Дело в том, что они давно обеспечили себе сохранение прописки в элитном российском дивизионе. А бороться за более высокие места в таблице при столь небольшом количестве побед было очень тяжело. Сейчас же в копилке 12-е место и 34 очка. Обогнать «Краснодар» уже не получится, а отрыв от зоны стыков составляет 11 пунктов.

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Ещё один фактор, играющий против гостей, — статистика. Команда Юрия Матвеева третья с конца по набранным очкам вне дома. Подопечные Марко Николича, напротив, одержали десять побед за 14 поединков на своём поле. Поражений было всего две штуки. Разница впечатляет.



Единственное, чего бы мы не стали ждать, — много забитых мячей. У екатеринбуржцев в нынешнем сезоне с результативностью скромно, а москвичи и в обороне, и в атаке хороши. Да только после кубковой встречи наверняка будут уставшими. А при таких раскладах «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.70 выглядит интересно. Двух-трёх голов для победы хватит.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Урал» 16 мая 2021 года

«Локомотив» на неделе выиграл Кубок России и заработал право сыграть в Лиге Европы. Однако сохраняются шансы на выход в Лигу чемпионов: необходимо выигрывать самим и ждать осечки от «Спартака». Со вторым могут быть проблемы, а вот обыграть немотивированный «Урал» на своём поле железнодорожникам точно по силам.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.