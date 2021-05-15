«Ростов» — «Краснодар». Прогноз: Карпин и Гончаренко мыслями уже в отпуске

16 мая 2021 года состоится матч 30-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75, а успех краснодарцев оценён экспертами в 2.74. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» 16 мая 2021 года
Букмекеры не уверены, что матч 30-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» (16.05.2021)
Первый посткоронавирусный футбольный сезон подходит к концу. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже на финишной прямой, в еврокубках участники в ожидании финальных встреч. Российская Премьер-Лига не стоит в сторонке, а триумфально встречает заключительный тур. На нашу радость, интрига вполне себе сохраняется.
Программа 30-го тура чемпионата России запланирована на воскресенье, 16 мая. Все восемь поединков по традиции пройдут в один день, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» будет принимать «Краснодар». Никому из них очки уже не нужны, но закончить сезон на мажорной ноте всегда приятно.
Ростовчане, откровенно говоря, провалились в нынешнем розыгрыше РПЛ. Хотя сильно винить Валерия Карпина всё-таки не стоит, состав команды в последние годы часто меняется, адаптировать и выжимать из него максимум действительно сложно. Отсюда такие нестабильные отрезки. И закономерный финиш в серединке.
Завершают сезон жёлто-синие на девятой строчке, набрав всего 43 очка. О еврокубковой зоне думать не приходится, дистанция даже до идущего на шестом месте ЦСКА составляет сразу семь пунктов. При этом в спину дышит грозненский «Ахмат», набравший 39 очков. Опасности нет, но положение не самое приятное.
Последние результаты тоже слабо обнадёживают. За шесть последних игр удалось одержать две домашние победы над скромными «Арсеналом» (1:0) и «Тамбовом» (2:0). От ничьей с туляками в самой концовке спас Сергей Песьяков, отразив пенальти. Играли откровенно так себе. Про худший клуб РПЛ даже говорить лишний раз не хочется. А в остальных четырёх случаях потерпели четыре поражения.
В «Краснодаре» вовсе произошла перестройка — совсем недавно клуб возглавил экс-наставник столичного ЦСКА Виктор Гончаренко. На новом месте белорусский специалист уже успел отработать пять туров. Понятно, что спрашивать с тренера до предсезонки не стоит, но впечатления пока двоякие.
С одной стороны, краснодарцы стали лучше действовать в обороне. По крайней мере, в матчах с «Зенитом» (2:2) и «Рубином» (1:0) это показали. Но с другой — в предыдущих двух матчах они пропустили шесть мячей, по три от «Сочи» и ЦСКА (оба раза по 1:3). Хотя, конечно, два из трёх голов сочинцы забили уже в большинстве.
Так или иначе, а по большому счёту турнирные задачи в нынешнем сезоне «быки» перестали решать ещё при Мураде Мусаеве. Теперь же команда идёт на 11-м месте, набрав 38 баллов, и претендует лишь на десятое место. Понятно, что теперь Виктор Гончаренко будет решать совершенно иные вопросы. Но это уже вопрос будущего.
В целом на данный момент «Ростов» и «Краснодар» выглядят одинаково, а их игра и результаты напоминают скорее что-то кисло-сладкое. А потому выделять явного фаворита среди соперников мы бы не стали. Отсутствие стабильности совсем не внушает доверия. Отдать кому-то предпочтение тяжело.
Обратить внимание стоит на статистику личных встреч. Здесь восемь из 11 предыдущих официальных очных поединков завершились ничейными исходами. На наш взгляд, вполне можно проверить ничью за коэффициент 3.70 и в этот раз. Уж больно скромно и переменчиво выглядят как те, так и другие.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» 16 мая 2021 года
Нынешний сезон «Ростов» с «Краснодаром», можно сказать, провалили. И в концовке они тоже не блещут стабильностью. Последние результаты откровенно не радуют. На наш взгляд, фаворита в этом противостоянии нет и, если не вмешается шальное удаление или индивидуальный привоз, встреча вполне может завершиться вничью. Коэффициент прекрасный, а история противостояния располагает к риску.
Ставка: ничья за 3.70.
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