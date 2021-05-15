«Ростов» — «Краснодар». Прогноз: Карпин и Гончаренко мыслями уже в отпуске

16 мая 2021 года состоится матч 30-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75, а успех краснодарцев оценён экспертами в 2.74. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» 16 мая 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 30-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» (16.05.2021)

Первый посткоронавирусный футбольный сезон подходит к концу. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже на финишной прямой, в еврокубках участники в ожидании финальных встреч. Российская Премьер-Лига не стоит в сторонке, а триумфально встречает заключительный тур. На нашу радость, интрига вполне себе сохраняется.

«Челси» — «Лестер». Прогноз: генеральная репетиция для Тухеля перед финалом Лиги чемпионов Томас Тухель может завоевать свой первый трофей у руля «Челси».

Программа 30-го тура чемпионата России запланирована на воскресенье, 16 мая. Все восемь поединков по традиции пройдут в один день, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» будет принимать «Краснодар». Никому из них очки уже не нужны, но закончить сезон на мажорной ноте всегда приятно.



Ростовчане, откровенно говоря, провалились в нынешнем розыгрыше РПЛ. Хотя сильно винить Валерия Карпина всё-таки не стоит, состав команды в последние годы часто меняется, адаптировать и выжимать из него максимум действительно сложно. Отсюда такие нестабильные отрезки. И закономерный финиш в серединке.



Завершают сезон жёлто-синие на девятой строчке, набрав всего 43 очка. О еврокубковой зоне думать не приходится, дистанция даже до идущего на шестом месте ЦСКА составляет сразу семь пунктов. При этом в спину дышит грозненский «Ахмат», набравший 39 очков. Опасности нет, но положение не самое приятное.

Овечкин и Малкин останутся без Кубка Стэнли. А кто фаворит? Аварийный сезон входит в самую интересную свою часть.

Последние результаты тоже слабо обнадёживают. За шесть последних игр удалось одержать две домашние победы над скромными «Арсеналом» (1:0) и «Тамбовом» (2:0). От ничьей с туляками в самой концовке спас Сергей Песьяков, отразив пенальти. Играли откровенно так себе. Про худший клуб РПЛ даже говорить лишний раз не хочется. А в остальных четырёх случаях потерпели четыре поражения.



В «Краснодаре» вовсе произошла перестройка — совсем недавно клуб возглавил экс-наставник столичного ЦСКА Виктор Гончаренко. На новом месте белорусский специалист уже успел отработать пять туров. Понятно, что спрашивать с тренера до предсезонки не стоит, но впечатления пока двоякие.



С одной стороны, краснодарцы стали лучше действовать в обороне. По крайней мере, в матчах с «Зенитом» (2:2) и «Рубином» (1:0) это показали. Но с другой — в предыдущих двух матчах они пропустили шесть мячей, по три от «Сочи» и ЦСКА (оба раза по 1:3). Хотя, конечно, два из трёх голов сочинцы забили уже в большинстве.

«Ювентус» — «Интер». Прогноз: Криштиану Роналду не готов отправиться в Лигу Европы Предыдущая победа «Интера» на домашнем стадионе «Юве» случилась почти 10 лет назад.

Так или иначе, а по большому счёту турнирные задачи в нынешнем сезоне «быки» перестали решать ещё при Мураде Мусаеве. Теперь же команда идёт на 11-м месте, набрав 38 баллов, и претендует лишь на десятое место. Понятно, что теперь Виктор Гончаренко будет решать совершенно иные вопросы. Но это уже вопрос будущего.



В целом на данный момент «Ростов» и «Краснодар» выглядят одинаково, а их игра и результаты напоминают скорее что-то кисло-сладкое. А потому выделять явного фаворита среди соперников мы бы не стали. Отсутствие стабильности совсем не внушает доверия. Отдать кому-то предпочтение тяжело.



Обратить внимание стоит на статистику личных встреч. Здесь восемь из 11 предыдущих официальных очных поединков завершились ничейными исходами. На наш взгляд, вполне можно проверить ничью за коэффициент 3.70 и в этот раз. Уж больно скромно и переменчиво выглядят как те, так и другие.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» 16 мая 2021 года

Нынешний сезон «Ростов» с «Краснодаром», можно сказать, провалили. И в концовке они тоже не блещут стабильностью. Последние результаты откровенно не радуют. На наш взгляд, фаворита в этом противостоянии нет и, если не вмешается шальное удаление или индивидуальный привоз, встреча вполне может завершиться вничью. Коэффициент прекрасный, а история противостояния располагает к риску.



Ставка: ничья за 3.70.