«Атлетик» — «Реал». Прогноз: не пора ли поздравлять Симеоне и Суареса с чемпионством?

16 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Атлетика» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» — «Реал» 16 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз матча 37-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал» Мадрид (16.05.2021)

До завершения сезона в чемпионате Испании остаётся два полноценных тура. За золото Примеры продолжают бороться сразу три клуба. И один из них, мадридский «Реал», в ближайшее воскресенье проведёт тяжелейший выезд. Предстоит отправиться в Бильбао, в логово «Атлетика».



Плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата Испании поражает. Лидирующий мадридский «Атлетико» в 36 турах набрал 80 очков, тогда как «Реал» имеет на два пункта меньше. У «Барселоны» 76 очков при таком же количестве сыгранных матчей. Таким образом, «сливочным» не только необходимы две победы в оставшихся матчах, но и как минимум одна осечка со стороны соседа. По очным встречам у Зидана и компании преимущество.



Матч с «Атлетиком» явно не станет для мадридцев лёгкой прогулкой. Особенно учитывая недавние потери очков с «Бетисом» (0:0) и «Хетафе» (0:0). Клуб из Бильбао и вовсе может расцениваться как топ-клуб. Разумеется, с некоторыми дополнительными оговорками.



Если у кого-то язык не поворачивается назвать «Атлетик» солидной командой, взгляните на их последние результаты с грандами. На протяжении апреля и первой половины мая баски поочерёдно обыграли «Барселону» (2:1), «Атлетико» (2:1) и «Севилью» (1:0). Клуб из Бильбао в концовке чемпионата превратился в настоящего злого гения для лидеров. И внёс заметный вклад в развитие битвы за титул.



Не удивительно, что в активе «Атлетика» есть и победа над «Реалом» в этом сезоне. Речь про полуфинал Суперкубка Испании, который состоялся в середине января. Тогда баски обыграли «сливочных» со счётом 2:1. Месяцем ранее «Атлетик» и «Реал» встречались и в чемпионате — со счётом 3:1 выиграли подопечные Зинедина Зидана.



«Реал» на протяжении всего сезона испытывает огромные кадровые проблемы. А накануне 37-го тура Примеры лишился ещё одного ключевого игрока — всю концовку сезона по причине заражения коронавирусом пропустит Тони Кроос. Помимо немца с «Атлетиком» не сыграют Дани Карвахаль, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Огромные и, возможно, невосполнимые потери несёт Зинедин Зидан.



Впрочем, солидные кадровые потери имеются и у красно-белых. В ближайшее воскресенье на поле точно не выйдут Андер Капа, Иньиго Висенте, Перу Ноласкоайн, Ерай Альварес, Иньиго Лекуэ, Ойер Саррага, Юри Берчиче и Икер Муньяин. Впрочем, большая часть из вышеуказанных футболистов находятся вне игры уже давно, а победы над «Севильей» и «Атлетико» были одержаны без них.

Предсказать количество мячей в предстоящем матче можно либо с большим трудом, либо при помощи удачи. Ставка на победу «Реала» крайне рискованна, а вот поставить на боевой матч со стороны «Атлетика» можно без особого риска. Рассчитывать на лёгкую прогулку в Бильбао нельзя никому и никогда.



Вариантов достаточно — от победы хозяев с плюсовой форой до 1Х. Мы же рискнём проверить ИТБ 1 гола басков с коэффициентом 2.68. Слишком уж много кадровых потерь у мадридцев. Без работы Тибо Куртуа точно не останется.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал» 16 мая 2021 года

Уж слишком много топ-клубов обыграл «Атлетик» в этом сезоне, чтобы рассчитывать на будничный успех «Реала». Добавьте сюда большие кадровые проблемы, с которыми в очередной раз столкнётся Зинедин Зидан. Без Крооса и Рамоса в составе можно прилично поплыть не только в защите, но и в атаке. Так что пропустить гостям наверняка придётся. И далеко не факт, что только один раз.

Ставка: индивидуальный тотал «Атлетика» больше 1 гола за 2.68.