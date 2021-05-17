Овечкин против «Бостона», Карацев — Синнер и другие события 17 мая: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: четыре месяца позади, май тоже перевалил за середину. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 17 мая.

На что ставить в футболе 17 мая

По традиции всё самое интересное состоялось в выходные: ведущие европейские чемпионаты вплотную подобрались к финишу, а в РПЛ последний тур состоялся в воскресенье. Потому на понедельник осталось немногое.

Собственно, в топ-5 лигах остался всего один матч. В итальянской Серии А завершится 37-й тур. «Верона» примет «Болонью», стартовый свисток раздастся в 21:45 мск. Соперники соседствуют в середине турнирной таблицы, не имеют реальной мотивации и играют в своё удовольствие.



Две игры пройдут в Чемпионшипе. Здесь добрались до плей-офф за третью путёвку в АПЛ. Открываются полуфиналы. «Борнмут» сразится с «Брентфордом» (20:00), а «Суонси Сити» навестит «Барнсли» (22:15).



Также можно поставить на испанскую Сегунду, итальянскую Серию В и целый ряд менее рейтинговых первенств. Играют в чемпионатах Израиля, Кипра, Узбекистана, Дании, Швеции, Болгарии, Финляндии, Китая и Латвии.

Матчи по хоккею для ставок 17 мая

С Кубком Гагарина разобрались, юношеский чемпионат мира закончился, а до взрослого пока есть время. Всё внимание на Кубок Стэнли. Там, правда, на этот раз обойдётся без ранних матчей. Так что любителям хоккея из европейской части России придётся поздно лечь или рано проснуться.

«Вашингтон Кэпиталз» сразится с «Бостон Брюинз» (2:30 мск), «Каролина Харрикейнз» — с «Нэшвилл Предаторз» (3:00), а «Колорадо Эвеланш» — с «Сент-Луис Блюз». Также можно поставить на АХЛ.

На что ещё ставить 17 мая

Во-первых, теннис. Стартует сразу несколько турниров. Особое внимание российских болельщиков наверняка окажется приковано к турниру в Лионе. Там в первом круге Аслан Карацев сразится с итальянцем Янником Синнером, а Карен Хачанов — с французом Бенжаменом Бензи.



У женщин на турнире в Парме россиянка Варвара Грачёва в стартовом раунде сойдётся с Петрой Мартич из Хорватии. В Белграде Анастасия Павлюченкова померится силами с Лолой Радивоевич из Сербии, а Анна Калинская — с Кристиной Младенович из Франции.



У любителей баскетбола выбор скромен. Поставить можно только на ряд европейских чемпионатов. Играют в первенствах Греции, Литвы, Италии, Франции и Турции.