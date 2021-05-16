«Верона» — «Болонья». Прогноз на матч: скучные 90 минут от середняков Серии А

15 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу генуэзцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех хозяев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Верона» — «Болонья» 17 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Верона» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Прогноз на матч 37-го тура итальянской Серии А «Верона» — «Болонья»

Всё меньше и меньше времени остаётся до завершения сезона Серии А. Команды по-прежнему ведут отчаянную борьбу за места в Лиге чемпионов, однако есть и те, кто откровенно доигрывает сезон. Программу 37-го тура чемпионата закроет битва «Вероны» и «Болоньи».

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В турнирной таблице соперники соседствуют — «Верона» располагается на 10-й строчке, тогда как «Болонья» идёт на 11-м месте. Оба коллектива уже ни на что не претендуют — риск вылететь в Серию Б отсутствует, а до зоны еврокубков почти 20 очков. Получается, в ближайший понедельник зрители рискуют увидеть почти товарищеский матч.



Результаты обеих сторон в последнее время не впечатляют. В предыдущих 10 турах Серии А «Верона» добыла всего пять очков — победа над «Кальяри» и два ничейных результата. Удивительно, но даже после провала подопечные Ивана Юрича располагаются в первой половине турнирной таблицы.



Что касается «Болоньи», то в пяти последних матчах Серии А команда Синиши Михайловича добыла три ничьи, уступив в двух оставшихся играх. И если поражение от «Аталанты» вполне объяснимо, то домашние 0:2 от «Дженоа» можно смело называть неудачей.

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Встреча первого круга Серии А между «Болоньей» и «Вероной» прошла в середине января и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Если же взглянуть на историю противостояния, то и тут можно заметить существенный перевес «Болоньи» — в 10 последних случаях «Верона» оказалась сильнее лишь однажды.



Накануне очного противостояния команды испытывают немалые кадровые проблемы. За «Болонью» точно не сыграют Николас Домингес, Аарон Хики и Федерико Сантандер. Со стороны хозяев не будет Роналду Виейра. Впрочем, поскольку турнирной мотивации нет, потеря пары-тройки футболистов ничего толком не меняет.



Особенно стоит отметить не самую высокую результативность как «Болоньи», так и «Вероны». «Мастифы» забили 43 мяча в 36 матчах чемпионата — довольно мало для результативной Серии А. По крайней мере, для представителя топ-10.

На счету «Болоньи» 48 голов за такой же период, это тоже не самый впечатляющий результат. Кажется, в очном поединке болельщиков ожидает очередная засушливая игра. Поставим на тотал меньше 2.5 гола. Соперники мыслями находятся в отпуске, главное — обойтись без травм.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Верона» — «Болонья» 17 мая 2021 года

Матч не решает для обеих команд практически ничего. А потому он вряд ли подарит болельщикам большое количество опасных моментов и голов. Наверняка «Верона» и «Болонья» сыграют осторожно, желая поберечь силы и здоровье после тяжелейшего сезона.



Ставка: тотал меньше 2.5 голов за 2.16.