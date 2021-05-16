Аслан Карацев — Янник Синнер. Прогноз: юный итальянец отправит российскую сенсацию домой

Уроженец Владикавказа в этом сезоне уже успел обыграть юную звезду тенниса из Италии.

18 мая Аслан Карацев и Янник Синнер сыграют в матче первого круга соревнований категории ATP 250 в Лионе (Франция). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Синнера — коэффициент на его победу составляет 1.62. На успех Карацева можно поставить за 2.30.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Лионе Карацев — Синнер 17 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Аслан Карацев — Янник Синнер получится упорным: ставки на тотал больше 22.0 гейма принимаются за 1.78, тотал меньше 22.0 гейма оценён коэффициентом 2.00. Ставки на третий сет принимаются за 2.22.

Анализ матча турнира в Лионе Аслан Карацев — Янник Синнер (17.05.2021)

Всё меньше и меньше времени остаётся до старта Открытого чемпионата Франции, а значит, грунтовая часть сезона подходит к концу. Одним из последних подготовительных к «Ролан Гаррос» соревнований станет турнир категории ATP 250 в Лионе (Франция).

Овечкин и Малкин останутся без Кубка Стэнли. А кто фаворит? Аварийный сезон входит в самую интересную свою часть.

При далеко не самом престижном статусе турнира на него заявились сразу несколько представителей топ-10. Первым сеяным стал австриец Доминик Тим, вторым — Стефанос Циципас из Греции. Есть в основной сетке и два россиянина — Карен Хачанов и Аслан Карацев. И именно Карацеву откровенно не повезло с жеребьёвкой.

В первом же круге ему предстоит встретиться с восходящей звездой тенниса Янником Синнером. История обоих игроков в элите большого тенниса достаточно коротка. В случае с Синнером причина очевидна — юный возраст. Итальянец назад начал показывать высокие результаты лишь год назад.

А вот 27-летний Карацев вихрем ворвался в элиту в начале этого года. Тем забавнее, что теннисисты уже даже успели сыграть друг с другом — в середине марта россиянин добыл волевую победу со счётом 6:7, 6:3, 6:2. Правда, было это не на грунте.

«Верона» — «Болонья». Прогноз на матч: скучные 90 минут от середняков Серии А Турнирной мотивации нет, результативность низкая. Голов можно не ждать.

Та встреча прошла на хардовом покрытии, а это уже совсем другое дело. На первый взгляд кажется, что именно итальянец лучше приспособлен к игре на медленных кортах, однако недавние грунтовые победы россиянина над Диего Шварцманом и Новаком Джоковичем готовы с этим поспорить.

Несмотря на отсутствие больших титулов и финальных стадий крупных турниров, 19-летний итальянец действительно показывает классный теннис. Синнеру попросту не везёт с сетками. В этом сезоне Янник, помимо Карацева, уже успел проиграть Новаку Джоковичу, Стефаносу Циципасу, Даниилу Медведеву, Рафе Надалю и Денису Шаповалову. Шесть поражений от представителей топ-30 при девяти поражениях в сумме. Действительно не везёт.

Карацев, пусть и перестал выходить в финалы и завоёвывать трофеи, продолжает показывать классный теннис — лишь за последние две недели обыграл Диего Шварцмана и Даниила Медведева. Синнер параллельно добыл победы над Андреем Рублёвым и Роберто Баутиста-Агутом — не менее достойные соперники.

«Атлетик» — «Реал». Прогноз: не пора ли поздравлять Симеоне и Суареса с чемпионством? За последний месяц баски обыграли «Барселону», «Атлетико» и «Севилью». А теперь могут закончить гонку за титулом.

И Карацев, и Синнер продолжают демонстрировать качественный теннис вне зависимости от покрытия. Вполне вероятно, что в очном противостоянии выяснение отношений дойдёт до третьей партии. Коэффициент на три сета в матче крайне привлекателен. Шансы Синнера повыше: он в хорошей физической форме и не испытывает проблем с мотивацией. А вот у Аслана они начали проявляться.

Ставки на матч турнира в Лионе Аслан Карацев — Янник Синнер 17 мая 2021 года

Аслан Карацев впервые в жизни столкнулся с регулярными выступлениями на самом высоком уровне. Как выяснилось, большое количество матчей, где необходимо выкладываться на максимум, его даже начало несколько утомлять. Вполне вероятно, что и в первом круге в Лионе более заряженным окажется молодой Синнер.

Ставка 1: три сета в матче за 2.22.

Ставка 2: победа Синнера за 1.62.