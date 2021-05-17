«Лацио» — «Торино». Прогноз: Индзаги и Иммобиле не спешат уходить в отпуск

18 мая состоится перенесённый матч 25-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Торино». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех туринцев оценён экспертами в 5.30. А ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Торино» 18 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Лацио» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Торино» (18.05.2021)

Май в самом разгаре, менее чем через месяц стартует чемпионат Европы — 2021. А это значит, что пришла пора завершать футбольный сезон в топовых европейских чемпионатах. На носу — заключительные игры. В итальянской Серии А добрались до 38-го тура. Это последний, но есть ещё одна перенесённая встреча.



Перенесённый поединок 25-го тура чемпионата Италии состоится во вторник, 18 мая. В Риме на стадионе «Олимпико» местный «Лацио» будет принимать «Торино». Хотя как раз для римлян особенного значения предстоящий матч иметь не будет.



Фактически подопечные Симоне Индзаги взяли от нынешнего сезона всё, что могли. В Лиге чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала, а в Кубке Италии добрались до четвертьфинала. Ну а в турнирной таблице внутреннего первенства потерять текущую шестую позицию, дающую право на выход в Лигу Европы, уже не получится.



Перед 38-м туром в их активе 67 очков. Есть игра в запасе, но догнать идущий строчкой выше «Ювентус» не выйдет — отставание составляет восемь пунктов. Зато этого полностью хватает, чтобы не думать о преследователях. Ближайший из них — «Рома» — отстаёт на шесть пунктов и уже провёл 37 встреч.



Даже несмотря на то, что «волки» в прошлом туре выиграли дерби. К тому же у «бьянкочелести» форма не такая плохая, особенно в родных стенах. Любопытно, что они побеждают уже на протяжении 12 домашних игр в итальянской Серии А. За это время удалось наколотить 29 мячей, а пропустили всего 11. Статистика действительно мощная.



Хотя мотивации у «Торино» должно быть побольше. Дело в том, что за тур до конца сезона команда находится на пограничном 17-м месте, набрав 35 баллов. Отрыв от ближайшего преследователя и зоны вылета соответственно составляет три пункта. При этом «Беневенто» ещё сохраняет шансы отправить туринцев в Серию B вместо себя.



Во втором круге результаты бордовых улучшилась, но на последние две игры без слёз не взглянешь. Сперва они провалились с «Миланом» (0:7), а затем уступили конкуренту в борьбе за выживание — «Специи» (1:4). Даже у преданных фанатов не могло не возникнуть вопросов по поводу 11 пропущенных мячей, а потому те организовали встречу с командой.

После такого внепланового разбора полётов «быки» наверняка постараются достойно сыграть с «Лацио», но упускать из внимания прекрасную домашнюю форму римлян мы бы не стали. Плюс за хозяев играет ещё и статистика личных встреч. За десять предыдущих случаев они потерпели всего два поражения.



При таких раскладах комбинированная ставка «1Х + ИТБ1 1.5 мяча» за коэффициент 1.67 выглядит интересно. С атакой у команды Индзаги проблем нет, а вот у соперника с обороной — трудности налицо. К тому же очные противостояния получаются, как правило, весёлыми. Ждём чего-то вроде 2:1 или 2:2.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Торино» 18 мая 2021 года

«Лацио» уже взял от нынешнего сезона всё возможное, а вот «Торино» продолжает борьбу за выживание. Хотя едва ли римляне легко сдадут предстоящий матч. Во-первых, с домашней формой нет никаких проблем, а во-вторых, туринцы пропустили 11 раз за два предыдущих тура. Ждём яркого футбола и голов.



Ставка: «Лацио» не проиграет и забьёт как минимум два мяча за 2.00.