«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз: Роналду не помешает Миранчуку выиграть Кубок Италии

19 мая 2021 года состоится матч финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70, а успех туринцев оценён в 2.80. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» 19 мая 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» (19.05.2021)

Май в самом разгаре, менее чем через месяц стартует чемпионат Европы – 2020. А это значит, что пришла пора завершать футбольный сезон в топовых европейских чемпионатах. В итальянской Серии А на носу заключительный тур, но сперва предстоит определить победителя Кубка Италии.

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Сразиться за трофей получили право «Аталанта» и «Ювентус». Поединок состоится в среду, 19 мая, на нейтральном поле стадиона «Мапей» в городе Реджо-нель-Эмилия. Бергамаски снова обеспечили себе выход в Лигу чемпионов и теперь постараются увенчать сезон трофеем.



За 37 сыгранных матчей в чемпионате Италии команда Джан Пьеро Гасперини набрала 78 очков, что соответствует второй позиции в турнирной таблице. Отрыв от идущего на пятой строчке «Ювентуса» составляет три пункта. Обоим клубам осталось провести лишь по одной игре в первенстве.



Однако даже при равенстве очков туринцы останутся ниже. Дело в том, что в нынешнем сезоне соперники один раз сыграли вничью, а ещё в одном случае сильнее оказалась «богиня». Теперь бергамаски имеют преимущество по личным встречам. Понятно, что «старая синьора» не отдаст просто так Кубок Италии, но место в Лиге чемпионов важнее.

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Благо завершать сезон подопечным Андреа Пирло предстоит в гостях у «Болоньи», которая результатами не радует. Хотя, откровенно говоря, сами туринцы тоже выступают нестабильно. В пяти предыдущих турах добыли три победы, скатали ничью со скромной «Фиорентиной» (1:1) и получили разгромное поражение от «Милана» (0:3).



«Аталанта» за это же время успела выиграть четыре раза, забив целых 17 голов. А потеряла очки лишь однажды — в поединке с крепким «Сассуоло» (1:1). Но тогда пришлось играть в меньшинстве уже с 22-й минуты, в середине первого тайма красную карточку получил голкипер Пьерлуиджи Голлини.



А в минувшем туре бергамаски гостили у бойкого «Дженоа» и победили со счётом 4:3. Соперники выдали настоящий триллер с семью забитыми мячами, но важно отметить здесь игру Алексея Миранчука, который попал в стартовый состав. На 51-й минуте экс-полузащитник «Локомотива» сделал результативную передачу на Пашалича.

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Форма «Аталанты» выглядит более внушительно, хотя понятно, что следует ожидать напряжённую и близкую игру. На наш взгляд, здесь стоит обратить внимание на статистику личных встреч. Дело в том, что «богиня» потерпела всего лишь одно поражение за семь последних очных игр. В последнее время соперники часто играют вничью.



При таких раскладах есть смысл подумать над комбинированной ставкой «1Х + тотал меньше 4.5 мяча» за коэффициент 1.72. Вряд ли статус матча позволит командам совершать ошибки, а потому голевого парада не предвидится. Но дотянуть до дополнительного времени бергамаски вполне могут. Это как минимум. Ведь туринцы совсем не впечатляют.



Альтернативный вариант — обе забьют за 1.66. Но и скучных нулей на табло мы бы тоже ждать не стали. Всё-таки такая ставка заходила в пяти из семи предыдущих очных встреч. Да и с обороной, в отличие от атаки, у обоих соперников дела обстоят не так гладко. Словом, в финале Кубка Италии будет на что посмотреть. Что-то в духе 1:1 или 2:1 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» 19 мая 2021 года

До финала Кубка Италии дошли команды, которые сейчас выглядят сопоставимо. Два претендента на Лигу чемпионов, причём очные встречи в последнее время часто завершаются вничью. Однако форма «Аталанты» выглядит внушительнее. На наш взгляд, шансы номинальных хозяев тут никак не ниже. Туринцы сейчас совсем не впечатляют.



Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.72.