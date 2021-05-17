«Челси» — «Лестер». Прогноз: прости, «Ливерпуль». Тухель не отдаст место в Лиге чемпионов

18 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Лестер Сити». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Лестера» оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.75.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Лестер» 18 мая 2021 года
Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Челси» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.
Анализ и прогноз матча 37-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Лестер» (18.05.2021)
В и без того крайне непростом для «Челси» сезоне наступил момент истины. Ошибаться опасно, подопечным Томаса Тухеля необходимо побеждать практически во всех оставшихся матчах. Первым из них станет встреча с «Лестером» в рамках 37-го тура АПЛ.
Два клуба из Манчестера точно не выпадут из топ-4. А «Челси» и «Лестер» — основные кандидаты на два оставшихся места в Лиге чемпионов. Именно по итогам очного противостояния расклады существенно прояснятся. С интригой и мотивацией тут полнейший порядок.
По итогам 36 туров АПЛ «Лестер» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 66 очков. У лондонцев на два пункта меньше, однако ещё на один балл отстаёт «Ливерпуль», у которого приятный календарь. Всё сводится к тому, что именно победитель матча «Челси» — «Лестер» практически наверняка останется в топ-4, тогда как проигравшему придётся всё решать уже в последнем туре чемпионата.
Одна неудача у хозяев уже состоялась. Менее недели назад лондонцы сыграли в финале Кубка Англии, где… проиграли «Лестеру». Неоднозначная игра в исполнении команды Тухеля, всё решил один дальний удар Юри Тилеманса. Безусловно, ситуацию ещё можно исправить успехами в других турнирах, но осадок от первого поражения в финале у синих уже имеется.
Встреча первого круга между «Лестером» и «Челси» состоялась в середине января. Та игра оказалась одной из последних для Фрэнка Лэмпарда у руля лондонцев и, что логично, тогда победу одержали именно «лисы» — 2:0.
Хорошие новости у Томаса Тухеля всё же имеются. Ещё бы — к предстоящей игре готовы все футболисты. От затяжной травмы восстановится Матео Ковачич, именно он может сыграть ключевую роль в центре поля. Его связка с Мэйсоном Маунтом имеет очевидный потенциал.
Что касается кадровой ситуации в «Лестере», то к ранее травмированным Харви Барнсу и Джеймсу Джастину присоединился ещё и Джонни Эванс. Североирландский центральный защитник на протяжении всего сезона исполнял ключевую роль в оборонительных действиях. Потеря такого футболиста накануне важнейшего матча сезона может стать в какой-то степени определяющей.
Если взглянуть на статистику матчей «Челси» и «Лестера» на домашнем стадионе синих, то некоторое преимущество лондонцев всё же прослеживается. Впрочем, лишь некоторое. Вроде бы семь побед «Челси» в 10 предыдущих встречах на «Стэмфорд Бридж» — это круто. Но есть проблема. Лишь одна из них была добыта в последние шесть лет.
Если же брать недавние пять матчей в Лондоне, то здесь у «Челси» всего один выигрыш при двух успехах «лис» и двух ничейных результатах. И всё же поставим на хозяев. Тухель умеет проводить работу над ошибками, а разница в кадровых потерях должна помочь добиться успеха.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Лестер» 18 мая 2021 года
Томас Тухель менее чем за полгода выстроил в «Челси» великолепную систему. В финале Кубка Англии в планы тренера вмешался шальной удар Тилеманса (и Кепа Ариссабалага, привычно пропускающий почти всё, что летит в ворота из-за штрафной площади). Тухель умеет проводить работу над ошибками, а своё поле только поможет. Ждём успешной игры от лондонцев. И попадания в Лигу чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Челси» за 1.73.
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