«Бостон» — «Вашингтон». Прогноз на 3-й матч: Александру Овечкину нужна помощь Кузнецова

«Вашингтон» в последних шести матчах в Бостоне лишь однажды выиграл в основное время.

20 мая состоится третий матч первого раунда плей-офф НХЛ «Бостон» — «Вашингтон». Начало встречи — в 1:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Бостона» в основное время можно с коэффициентом 2.14, успех «Вашингтона» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» 20 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» 20 мая не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 11.50.

«Бостон» — «Вашингтон»: прогноз и анализ 3-го матча Кубка Стэнли (20.05.2021)

На дворе вторая половина мая. С Кубком Гагарина и юниорским чемпионатом мира разобрались, до старта взрослого ЧМ-2021 есть несколько дней. Но отдыхать абсолютно некогда, ведь в НХЛ стартовал плей-офф. Кубок Стэнли начался ещё 16 мая. Подождать придётся только канадским клубам.

20 мая «Бостон Брюинз» на арене «Ти-Ди Гарден» проведёт третью игру серии с «Вашингтон Кэпиталз». Противостояние переехало в Массачусетс при абсолютном равенстве. Соперники не просто обменялись победами, а сделали это в овертаймах. 3:2 ОТ в пользу «столичных» в первой встрече, 4:3 ОТ в пользу «мишек» сутки спустя.

Подопечные Питера Лавиолетта, к их чести, делают всё возможное. Кадровые проблемы внушительные, приходится тасовать тройки и затыкать дыры. Смотреть на центральную ось просто больно. Достаточно изучить статистику вбрасываний: 26:39 в первом поединке, 24:41 — во втором. Преимущество подавляющее.

Слишком много проигранных ключевых вбрасываний, слишком часто приходится тратить большие силы на возврат шайбы. Евгений Кузнецов пропустил оба матча, хотя уже выведен из COVID-протокола и даже принял участие в тренировке. Вскоре он вернётся в состав, хотя на точке команда сильнее от этого не станет.

Вдобавок ко всему накануне повреждение получил Ларс Эллер. Датчанин покинул лёд во втором периоде и не вернулся в игру, а ведь его тройка очень здорово работала по лидерам «Брюинз». Даже если Кузнецов находится не в лучшем состоянии, на третий матч он выйдет. Просто потому, что больше некому.

С учётом всех условий, 1-1 в серии — более чем рабочий результат. «Кэпс» бьются, кусаются и делают всё возможное. Забрали первую встречу, не дотерпели три минуты во второй. Травма Витека Ванечека пока не сказывается. 39-летний Крэйг Андерсон провёл всего два полных матча в регулярном чемпионате, но в Кубке Стэнли действует надёжно.

Вытащил первую игру, здорово действовал во второй. Да, ошибся при четвёртом голе и, пожалуй, мог действовать лучше в первом. Но выручал очень много. Разница очевидна: если 16 мая полевые игроки здорово помогали голкиперу и мало что позволяли оппоненту, то сутки спустя работы у ветерана оказалось гораздо больше. Обвинять его в поражении точно нельзя.

Линия букмекеров выглядит абсолютно логичной. Во втором матче «мишки» действительно смотрелись лучше. При должной реализации сняли бы все вопросы ещё в основное время. Теперь же добавляется преимущество своего льда. Тут надо бы отметить, что в шести предыдущих домашних встречах «Брюинз» проиграли в основное время только однажды.

Потому шансы хозяев в самом деле выше. На П1 дают рабочий коэффициент 2.14, ставка попроще — П1 с нулевой форой за 1.67. Нам больше нравится комбинированный вариант «1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.71». Исключать счёт 2:2 не будем, но как минимум два-три гола подопечные Брюса Кэссиди наверняка найдут. Тем более если Эллер не сыграет.

«Бостон» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на 3-й матч НХЛ 20 мая 2021 года

После двух матчей в серии равенство, соперники обменялись победами в овертаймах. У «Вашингтона» к сложной ситуации с вратарями добавилась травма центрального нападающего Ларса Эллера. Евгений Кузнецов вернулся к тренировкам, но в каком состоянии находится российский форвард — вопрос. Между тем «мишки» в шести предыдущих очных встречах на своём льду лишь однажды уступили в основное время. 1Х + тотал больше 3.5 шайбы смотрится хорошо.

Ставка: «Бостон» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.71.