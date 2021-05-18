«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз: Заха и Бентеке оставят Артету без Лиги конференций

19 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Кристал Пэлас» оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 19 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча 37-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Арсенал» (19.05.2021)

До завершения чемпионата Англии сезона-2020/2021 остаётся всего два тура, всё меньше игр могут порадовать нейтральных болельщиков реальной турнирной ценностью. В одном из таких матчей сойдутся «Кристал Пэлас» и «Арсенал», лондонское дерби состоится в ближайшую среду.

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Речь, прежде всего, про «Арсенал», который сохраняет шансы (пусть и призрачные) на попадание в еврокубки. Впрочем, далеко не факт, что руководство клуба в принципе ставит такую задачу. Практика показывает, что Лига Европы, скорее, мешает качественному выступлению в АПЛ, нежели помогает. Про Лигу конференций и говорить нечего: призовые смешные, а времени на отдых окажется гораздо меньше.

«Кристал Пэлас» же более чем комфортно чувствует себя на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Орлы» не вылетели в Чемпионшип, и это главное. Ведь на что-то большее они по умолчанию не рассчитывают. Сохранение прописки в элитном дивизионе прошло спокойно, даже буднично.



Более того, в концовке сезона «Кристал Пэлас» существенно прибавил. За двумя достаточно ожидаемыми, но боевыми поражениями от «Лестера» (1:2) и «Манчестер Сити» (0:2) последовали победы над «Шеффилдом» (2:0) и «Астон Виллой» (3:2). «Арсенал» же может похвастать не менее впечатляющей серией из трёх побед (в том числе и над «Челси» в минувшие выходные).

Матч первого круга АПЛ между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» состоялся в середине января и завершился безголевой ничьей. Да, «канониры» больше владели мячом, однако до реально опасных моментов у ворот Висенте Гуайты не доходило. В то же время контратаки в исполнении «орлов» были вполне себе опасными. В общем, ничья оказалась вполне справедливым исходом.

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Обе стороны испытывают немало проблем накануне очной встречи. Так, Микель Артета точно не сможет рассчитывать на Гранита Джаку и Давида Луиса. Под вопросом участие и Эктора Бельерина, который только-только вернул свой былой уровень после травмы. Потери заметные.



Что касается хозяев, то в их составе точно не смогут появиться Джеймс Макартур, Мамаду Сако, Коннор Уикхэм, Натан Фергюсон и Натаниэль Клайн. Скорее всего, в запасе останутся Лука Миливоевич и Патрик ван Аанхольт. Потери касаются в основном защитной линии.

При всех проблемах подопечных Ходжсона в обороне, именно благодаря качественной игре в атаке они и набрали шесть очков в последних трёх турах. Учитывая не самую уверенную игру «Арсенала» в защите, напрашивается вывод — в ближайшую среду Бернд Лено вряд ли сможет оставить свои ворота сухими. Коэффициент на гол хозяев приятный.



Можно поднять потенциальный выигрыш и заиграть голы в обе стороны, но коэффициент окажется лишь немногим больше (1.82). Так что не будем усложнять без необходимости.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 19 мая 2021 года

Мифические шансы на квалификацию в еврокубки вряд ли станут сильным раздражителем для «Арсенала» в дерби с «Кристал Пэлас». «Орлы» показывают классный футбол в последних турах, а значит, как минимум распечатать ворота нестабильного соперника они смогут без особых проблем. Возьмём гол хозяев с коэффициентом 1.66, Заха и Бентеке своё дело знают.

Ставка: индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 0.5 за 1.66.