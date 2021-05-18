«Монако» — «ПСЖ». Прогноз: Головин возьмёт Кубок Франции, Неймар опять будет жаловаться

19 мая состоится финальный матч Кубка Франции «Монако» — «Пари Сен-Жермен». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Монако» оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Монако» — «ПСЖ» 19 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Франции «Монако» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз финала Кубка Франции «Монако» — «ПСЖ» (19.05.2021)

Затяжной сезон во французском футболе подходит к концу. Здесь, как и во многих европейских чемпионатах, сенсаций хватало. «Пари Сен-Жермен» — вроде бы непоколебимый лидер Лиги 1 — находится в шаге от провала. За тур до завершения чемпионата Франции парижане проигрывают одно очко удивительному «Лиллю».

Ситуацию можно было бы исправить в Лиге чемпионов, однако и там не сложилось. Парижане добрались до полуфинала, где благополучно получили четыре гола в двух матчах с «Манчестер Сити». Последней надеждой на хоть какой-то титул (кроме Суперкубка Франции) остаётся национальный кубок, в котором уже в ближайшую среду состоится финал.



Соперником «ПСЖ» станет «Монако», подопечные Нико Ковача замыкают тройку сильнейших в Лиге 1. Не самый удобный соперник для парижан хотя бы потому, что обе очные встречи в нынешнем сезоне остались именно за монегасками. 3:2 дома и 2:0 на выезде, пять голов за 180 минут!



«Пари Сен-Жермен» — рекордсмен по количеству завоёванных Кубков Франции (13). При этом обойти по данному показателю «Марсель» (10 трофеев) столичной команде удалось лишь в последние несколько лет. Начиная с сезона-2014/2015 лишь в одном случае «ПСЖ» не выигрывал Кубок — год назад по пенальти трофей вырвал «Ренн». Вырвал у «ПСЖ», само собой.



«Монако» завоёвывал Кубок Франции целых пять раз, однако все эти успехи датированы ещё прошлым столетием. Уже в 21-м веке лучшим результатом монегасков стал финал 2010 года, где они проиграли. Конечно же, обидчиком оказался «ПСЖ». И вот спустя 11 лет появился новый шанс.

В пяти последних матчах во всех турнирах «ПСЖ» одержал три победы при одном поражении (от «Ман Сити») и ничейном результате (1:1 с «Ренном»). Казалось бы, неплохо, однако именно эти осечки вполне могут стать ключевыми для парижан во всём сезоне. Поражение от «Сити» поставило крест на долгожданном успехе в Лиге чемпионов, тогда как ничья с «Ренном» позволила «Лиллю» обойти «ПСЖ» в турнирной таблице Лиги 1.



Что касается «Монако», то в пяти предыдущих турах подопечные Нико Ковача оступились лишь раз, однако как дорого стоила им эта ошибка… Домашнее поражение от «Лиона» (2:3) фактически лишило монегасков шансов на чемпионство. К счастью для «Монако», у команды всё ещё есть возможность завоевать трофей — достаточно лишь в третий раз за сезон обыграть грозный «ПСЖ».

Если же говорить о кадровых проблемах, явное преимущество прослеживается у «Монако». За монегасков в ближайшую среду не сыграют лишь Софьян Диоп и Стефан Йоветич, тогда как главный тренер «ПСЖ» не сможет рассчитывать сразу на пять игроков основного состава: Хуана Берната, Преснеля Кимпембе, Левена Кюрзава, Марко Вератти и Неймара. Бразилец не сыграет из-за дисквалификации, на которую, разумеется, он уже успел пожаловаться. Серьёзнейшие потери, которые могут помешать Почеттино взять второй трофей во Франции.



Отдельно стоит выделить российского полузащитника «Монако» Александра Головина, для которого победа в Кубке Франции может стать дебютным трофеем в в составе французской команды. В двух последних матчах монегасков экс-футболист ЦСКА отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей.



Если большую часть первой половины сезона Головин отсиживался в лазарете, то с наступлением февраля превратился в настоящего лидера центра поля «Монако». Вполне возможно, что именно его действия в финале Кубка Франции станут ключевыми в контексте итогового результата. Почему бы и нет?



Рискнём проверить итоговую победу номинальных хозяев с коэффициентом 2.77. Парижане совсем не выглядят машиной, да и без Неймара традиционно действуют довольно прямолинейно. А монегаски при Коваче очень уверенно сражаются с действующим чемпионом страны.

Прогноз и ставки на матч Кубка Франции «Монако» — «ПСЖ» 19 мая 2021 года

Последние результаты в чемпионате Франции говорят о некотором спаде «ПСЖ» и, наоборот, улучшении игры и результатов «Монако». Строго говоря, в финале Кубка Франции встретятся сопоставимые команды, большая разница в коэффициентах может сбить с толку рядового болельщика. Победа «Монако» действительно реальна, причём именно Александр Головин может стать полноценным героем предстоящей игры.

Ставка: победа «Монако» с учётом овертаймов и серии пенальти за 2.77.