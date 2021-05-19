Россия на ЧМ-2021 по хоккею. Встретится ли Брагин в финале с Канадой?

21 мая в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею. Традиционно, сборная России – один из главных фаворитов турнира, букмекеры высоко оценивают шансы команды Валерия Брагина. Разбираемся в расписании матчей турнира, изучаем прогнозы букмекерских контор и выясняем, на кого ставить на ЧМ-2021.

Где пройдёт ЧМ-2021 по хоккею

Чемпионат мира-2021 должны были принимать Беларусь и Латвия. Но политические проблемы в Беларуси привели к тому, что все игры пройдут в прибалтийской стране. Организаторы приготовили две площадки в Риге – «Арена Рига» вместимостью 10 226 зрителей и «Олимпийский спортивный центр», который вмещает 6000 человек. Правда, зрителей на матчах ЧМ-2021, к сожалению, не будет. Причина стандартная для последнего года – пандемия коронавируса.

Формула турнира

Классическая для последних лет. На первом этапе 16 сборных разделят на 2 группы. Они сыграют в один круг. По 4 лучших команды из каждой группы выйдут в четвертьфиналы, а дальше будут играть на вылет.



Сборная России или «команда ОКР» (из-за санкций на этом турнире официальное название нашей команды будет таким) попала в группу А вместе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Беларуси.



В группе B выступят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Расписание матчей сборной России

На предварительном этапе у команды Валерия Брагина будет следующий график:



21 мая 17:15 мск – Россия – Чехия

22 мая 17:15 – Великобритания – Россия

24 мая 17:15 – Словакия – Россия

26 мая 17:15 – Россия – Дания

29 мая 17:15 – Швейцария – Россия

31 мая 21:15 – Швеция – Россия

1 июня 21:15 – Россия – Беларусь



Все матчи предварительного этапа наша команда проведет в «Олимпийском центре».

Состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021

По итогам трёхнедельного тренировочного цикла штаб сборной России назвал состав команды, которая отправится в Ригу для участия в чемпионате мира по хоккею — 2021, сообщает официальный сайт ФХР.



Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов.



Защитники: Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.



Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.



Кроме того, в специальном «пузыре», организованном ФХР, в Риге по индивидуальной программе будут готовиться вратарь Иван Бочаров, защитник Кирилл Кирсанов, нападающие Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин.

Таким образом, в заявке команды Валерия Брагина на сегодня 26 игроков. Тренерский штаб сборной России оставил 2 места в составе под игроков НХЛ, которые могут освободиться после первого раунда плей-офф.

Кто фаворит ЧМ-2021

Букмекеры видят главным претендентом на золото чемпионата мира сборную Канады, которую на мировом форуме возглавит Жерар Галлан. Коэффициент на победу канадцев на ЧМ-2021 – 4.00.

Сборная России в глазах букмекеров идёт на втором месте, сделать ставку на команду Валерия Брагина можно с коэффициентом 4.50. Тройку фаворитов по оценке букмекеров закрывает сборная Швеции, на «Тре Крунур» можно поставить за 5.00.



Шансы Финляндии и Чехии оценивают коэффициентом 7.00. Кстати, специалисты отмечают, что именно чехам удалось собрать на чемпионат мира самый боевой состав. Поставить на команду США можно за 8.00. Вероятность чемпионства остальных команд начинается с коэффициента 20.00.

Будет ли финал Россия – Канада?

Букмекеры принимают ставки и на пару финалистов турнира. Наиболее вероятным они видят классическое противостояние Россия – Канада. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 5.00. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на финальную пару Канада – Швеция. За 6.00 можно поставить на то, что в финале наша команда сыграет с «Тре Крунур».



В конце концов, можно сделать ставку на то, сыграют ли на турнире Россия и Канада. Это может произойти, начиная с четвертьфинала. Коэффициент на то, что такой матч на ЧМ-2021, состоится, — 2.20.

Кто станет лучшим бомбардиром?

В ставках на лучшего бомбардира турнира букмекеры выделяют канадского левого крайнего Максима Комтуа из «Анахайма». На его победу коэффициент 7.00. Дальше на целую группу хоккеистов аналитики предлагают коэффициент 9.00. Здесь чехи Якуб Врана и Филип Задина, шведы Марио Кемпе и Рикард Ракелль, а также наши хоккеисты Максим Шалунов и Константин Окулов.



До стартового вбрасывания ЧМ-2021 осталось совсем немного времени. Болеем за наших и следим за букмекерскими коэффициентами. Удачных ставок!