Плей-офф НХЛ, «Локомотив-Кубань» — УНИКС и другие матчи. Что смотреть 20 мая

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 20 мая.

На что ставить в футболе 20 мая

В футболе сегодня матчей мало. В топ-чемпионатах их нет вообще. На этом безрыбье можно заглянуть в чемпионат Бельгии, где топ-вывеска — «Андерлехт» — «Брюгге». Кроме того, «Генк» примет «Антверпен», и всё это — второй этап чемпионата, где разыгрывают медали.

Кроме того, можно делать ставки на матчи чемпионатов Армении, Дании, Израиля, Литвы, Норвегии и Румынии, а в ночь на пятницу три игры в Кубке Либертадорес.

На что ставить в хоккее 20 мая

Чемпионат мира стартует уже завтра, ждём с нетерпением! А сегодня всё внимание НХЛ. Здесь стартует серия «Торонто» и «Монреаля», а в трёх других парах пройдут третьи матчи. «Тампа-Бэй» ведёт в серии с «Флоридой» 2-0, а вот в парах «Айлендерс» — «Питтсбург» и «Миннесота» — «Вегас» пока 1-1.

На что ещё ставить 20 мая

В плей-офф Единой лиги ВТБ второй матч полуфинальной серии между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. В первой игре хозяева ликвидировали отставание в 19 очков, но уступили в овертайме. Посмотрим, как будет развиваться вторая игра. Кроме того, можно делать ставки на чемпионаты Испании, Италии, Франции, Германии и Турции.

Ну и НБА, конечно. Здесь «Вашингтон» и «Индиана» определят, кто пройдёт в плей-офф с восьмым посевом Востока, а для кого сезон уже сегодня завершится. Важнейшая встреча!