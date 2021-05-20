«Леванте» — «Кадис». Прогноз: сезон спасён, в последнем туре Ла Лиги будет жара!

21 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Кадис». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Леванте» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Кадиса» оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Леванте» — «Кадис» 21 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Леванте» — «Кадис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча 38-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Кадис» (21.05.2021)

Уже в пятницу стартует заключительный тур текущего чемпионата Испании по футболу. Безусловно, всё внимание болельщиков приковано к борьбе за чемпионский титул. Там несколько месяцев вела сражение троица лучших команд лиги. «Барселона» отвалилась, трофей разыграют мадридские клубы — «Реал» и «Атлетико». А откроется программа 38-го тура встречей «Леванте» и «Кадиса».



Обе команды располагаются на более чем комфортных для себя позициях в турнирной таблице. «Кадис» сейчас 12-й, тогда как «Леванте» 14-й. Между соперниками три очка, именно их может отыграть «Леванте» на финишной прямой. Впрочем, считать это серьёзной мотивацией не приходится. Фактически обе стороны мыслями уже в отпуске.



Тем более клубам не за что мстить друг другу. Встреча первого круга между «Кадисом» и «Леванте» состоялась в середине января и завершилась результативной ничьей — 2:2. Ещё один аргумент в пользу того, что вряд ли ответный матч будет нести какое-то принципиальное значение. Главное — обойтись без травм на финише.



Столь низкое место «Леванте» достаточно легко объяснить, всё дело в провальной концовке сезона. В десяти последних турах Ла Лиги «лягушки» выиграли лишь однажды и даже ничейных результатов было зафиксировано всего два. В настоящее время команда и вовсе идёт на безвыигрышной серии из семи матчей. Многовато для крепкого середняка.



А вот «Кадис», напротив, в концовке сезона существенно прибавил. Долгое время казалось, что именно новичок элитного дивизиона будет одним из основных претендентов на вылет, однако провинциальный клуб поставил всех недоброжелателей на место классным отрезком. Он пришёлся на апрель-май — четыре победы и две ничьих в десяти матчах. Именно этот рывок и позволил почувствовать себя в безопасности ещё за несколько туров до финиша.



Интересно, что «Кадис», будучи одной из наименее атакующих команд лиги, располагается выше играющего в яркий футбол «Леванте». Андалусийцы в 37 проведённых матчах забили всего 34 мяча, тогда как у «Леванте» за такой же отрезок на 10 голов больше. Для сравнения, стоящий на вылет «Вальядолид» забил 33 гола, а идущий шестым «Бетис» отправил в ворота соперников 47 мячей.



Противостояние «Кадиса» и «Леванте» нельзя назвать затяжным, ведь прежде они пересекались меньше десяти раз. Более того, матч первого круга текущего чемпионата стал всего первым, в котором команды встречались в рамках высшего испанского дивизиона. В целом же «Кадис» может похвастать лишь одной победой над «Леванте», да и та добыта в серии послематчевых пенальти. У «Леванте» четыре успешных поединка, ещё три завершились вничью.

Что это значит? Строго говоря, ничего. Ведь мотивация обеих сторон вызывает большие сомнения. Потому ставить на исход не рискнём. А вот голов должно быть много. Задача на сезон выполнена, давления нет. Идеальная возможность сыграть в своё удовольствие перед уходом в отпуск.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Кадис» 21 мая 2021 года

Предстоящий матч не имеет принципиального характера для обеих команд. Потому игра рискует оказаться расслабленной и атакующей. «Леванте» умеет атаковать, а «Кадис» вряд ли захочет завершать сезон без забитого мяча. Всё намекает на то, что 38-й тур Примеры будет открыт ярким матчем с немалым количеством голов. Возьмём ТБ 3 мячей.

Ставка: тотал больше 3 голов за 1.92.