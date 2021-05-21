«Ланс» — «Монако». Прогноз: Кубок Франции не взяли, но Лигу чемпионов Головин не отдаст

23 мая 2021 года состоится матч 38-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех клуба из Ланса оценён экспертами в 5.35. А ставки на ничью принимаются за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ланс» — «Монако» 23 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Франции «Ланс» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 38-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Монако» (23.05.2021)

Две трети последнего месяца весны уже позади. А это значит, что пришла пора закрывать клубный футбольный сезон. В некоторых европейских странах уже ушли в заслуженный отпуск, а где-то только добрались до финальных встреч. Французская Лига 1, например, встречает заключительный тур, участники провели по 37 игр.

Программа 38-го тура чемпионата Франции упакована в один день — воскресенье, 23 мая. Все десять поединков стартуют одновременно, в 22:00 мск. Отдельное внимание обратим на битву, которая пройдёт на стадионе «Феликс Болар» в Лансе. Местный «Ланс» примет «Монако», за который выступает Александр Головин.



Буквально на днях монегаски сражались с грозным «ПСЖ» за трофей Кубка Франции, но проиграли со счётом 0:2. Местами даже смотрелись острее, однако грубая ошибка центрального защитника Дисаси в середине первого тайма предрешила исход. Головин же сыграл не так выразительно, как, например, в матче до этого.



В прошлом туре Лиги 1 команда Нико Ковача принимала бойкий «Ренн» и одержала победу (2:1). Тут российский полузащитник поучаствовал в обоих забитых мячах: сперва отдал своевременную передачу на Бен-Йеддера, а к 30-й минуте удвоил преимущество ударом из-за пределов штрафной. Оставшегося времени для спасения сопернику не хватило.

Таким образом, для «Монако» та победа стала седьмой в восьми последних турах первенства. В турнирной таблице клуб забрался на третье место, прямиком в зону Лиги чемпионов. Правда, конкуренция здесь крайне высокая. В активе 77 очков, а отрыв от ближайшего преследователя — «Лиона» — составляет всего один пункт.



Шансы на финиш в тройке лучших отличные, но для спокойствия нужно выигрывать у «Ланса». Всё-таки лионцам предстоит играть с нестабильной «Ниццей», которая к тому же потеряла турнирную мотивацию. Еврокубки далеко, а из верхней части таблицы вылететь будет трудно. А вот у «Ланса» положение интереснее.



Клуб из одноимённого города, вернувшись во французскую элиту из Лиги 2 в прошлом году, уже успел серьёзно пошуметь. По ходу нынешнего сезона он не раз лишал очков более именитых соперников, даже разгромил «Монако» в первом круге (3:0). А стабильная форма помогла сохранить шансы на еврокубки.

Перед последним туром в активе кроваво-золотых 56 очков и шестое место в таблице. Отрыв от идущего строчкой ниже «Ренна» составляет всего один пункт, а до замыкающего пятёрку лучших «Марселя» не хватает трёх. Но при этом по статистике личных встреч перед марсельцами есть преимущество.



Команда Франка Эза выдаёт яркие матчи, но последние результаты крайне неубедительны. Три предыдущих тура — три поражения с общим счётом 1:8. Для грозной атаки и надёжной защиты монегасков это настоящий подарок. Любопытно, что в восьми турах до этого «Монако» пропустил всего три гола, а забил целых 20.



А при таких раскладах мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 1.69. Реальный шанс на трофей они упустили в финале Кубка Франции, упустить возможность вернуться на европейскую арену теперь нельзя. Тем более что на кону квалификационный раунд Лиги чемпионов. Остался буквально последний рывок.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ланс» — «Монако» 23 мая 2021 года

«Монако» на днях упустил шанс выиграть Кубок Франции, но до сих пор сохраняет шансы на выход в Лигу чемпионов. Упустить и эту возможность было бы преступлением. Благо что последние результаты предстоящего соперника, «Ланса», не выглядят убедительно. А потому ждём от монегасков победы.



Ставка: «Монако» победит за 1.69.