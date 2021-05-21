«Реал» — «Вильярреал». Прогноз: вся надежда Мадрида на Роналдо. Как и 15 лет назад

22 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Вильярреал». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Вильярреала» оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Вильярреал» 22 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 38-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» (22.05.2021)

Невероятная развязка чемпионата Испании вот-вот случится. Уже в субботу оба претенденты на чемпионство сыграют последние матчи. Мадридский «Реал», идущий на втором месте в турнирной таблице, сразится в родных стенах с «Вильярреалом».

Ситуация в таблице Примеры очень напряжена. Лишь по итогам прошлого, 37-го тура, от чемпионской гонки отвалилась «Барселона». Теперь же на золото Ла Лиги претендуют лишь два клуба из Мадрида — «Атлетико» и, собственно, «Реал». «Сливочные» отстают от «матрасников» на два очка, то есть своей победы им недостаточно.



Огромную услугу может оказать дружественный «Вальядолид». Клуб, чьим владельцем является легенда «Реала» Роналдо, сыграет с «Атлетико». И это будет отнюдь не проходной матч для самого «Вальядолида» — ему необходимо побеждать для сохранения прописки в элитном дивизионе.



Впрочем, у «Вильярреала» тоже сохраняется мотивация. Подопечные Унаи Эмери располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы и, хоть и не рискуют упасть ниже, наверняка попытаются набрать очки в желании переместиться на позицию выше.

Хотя главная игра, разумеется впереди. Ведь победа в финале Лиги Европы гарантирует путёвку в Лигу чемпионов на следующий год. А это уже совсем другие деньги. Вполне возможно, что пару-тройку лидеров Унаи Эмери побережёт.



Встреча первого круга Примеры между «Вильярреалом» и «Реалом» состоялась ещё в конце 2020 года. Тогда команды расписали ничью при небольшом игровом преимуществе «жёлтой субмарины». «Реал» забил на второй минуте, однако весь второй тайм буквально отбивался. И всё же Жерар Морено сравнял счёт.



Ноябрьская ничья не стала удивлением для фанатов «Реала», ведь в последние годы «Вильярреал» — чуть ли не самый тяжёлый соперник для «сливочных» на внутренней арене. В десяти последних очных встречах победа мадридцы оказались сильнее четырежды, один раз побеждал «Вильярреал». Плюс пять мирных исходов.

Если говорить о кадровой готовности, то и тут у мадридского гранда далеко не всё в порядке. В ключевом матче не смогут принять участие Тони Кроос, Дани Карвахаль, Лукас Васкес, Ферлан Менди и Серхио Рамос. Под вопросом выход на поле и Рафаэля Варана, который продолжает восстанавливаться от повреждения. В то же время за «Вильярреал» не сыграет лишь Саму Чуквезе.



Потому лезть в большие форы точно не стоит. А вот проверить голы в обе стороны имеет смысл. Гости много забивают, а мадридцам придётся раскрываться и рисковать. Ведь ничья их не устроит.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» 22 мая 2021 года

Учитывая далеко не идеальный состав и трудную историю противостояний с «Вильярреалом», вряд ли мадридцам будет легко. «Реалу» придётся сильно постараться для победы, а уж для завоевания чемпионства должно ещё и повезти. Тем не менее, вряд ли Зинедин Зидан допустит потерю очков в архиважном матче Ла Лиги.

Ставка: оба забьют за 1.66.