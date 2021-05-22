Развязка в Испании, Россия — Великобритания и другие матчи. Что смотреть 22 мая

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 22 мая.

На что ставить в футболе 22 мая

Главное событие дня — развязка в Испании. Претендуют на чемпионство «Реал» и «Атлетико». Если команда Диего Симеоне победит «Вальядолид» на выезде — это чемпионство. Правда, «Вальядолиду» тоже нужно победить, чтобы попытаться остаться в элите. «Реал» же дома примет «Вильярреал», который борется за место в еврокубках. Борьба и в самом низу, про «Вальядолид» мы уже сказали, а «Уэска» и «Эльче» бьются не только с ним, но и между собой. Первые играют с «Валенсией», вторые — с «Атлетиком».

В Германии интриги поменьше, но здесь тоже последний тур. Интрига здесь в борьбе за третье место, претенденты — дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург». «Шмели» принимают «Байер», а «волки» — «Майнц». Кроме того, не решена судьба неудачников. Из тройки «Арминия», «Вердер», «Кёльн» одна команда элиту покинет напрямую, а второй предстоит играть стыки с представителем второй Бундеслиги.

Кроме того, три ничего не решающих матча пройдут в Серии А.

На что ставить в хоккее 22 мая

На чемпионате мира сборная России после победы над Чехией сразится с аутсайдером группы — Великобританией. Кроме того, стоит следить за матчем Финляндия — США. Ещё на субботу запланированы игры Норвегия — Германия, Дания — Швеция, Латвия — Казахстан и Чехия — Швейцария.

В плей-офф НХЛ четыре матча. «Тампа», «Питтсбург» и «Вегас» ведут в сериях у «Флориды», «Айлендерс» и «Миннесоты», соответственно, со счётом 2-1, а «Монреаль» пока выигрывает у «Торонто» 1-0.

На что ещё ставить 22 мая

На теннисном турнире в Лионе Карен Хачанов, возможно, сыграет сегодня полуфинальный матч, если не вмешается погода. Соперник Карена по полуфиналу пока не определился, это будет либо Кэмерон Норри, либо Артур Риндеркнех.

В Единой лиге ВТБ третий матч в серии ЦСКА — «Зенит». Пока здесь 1-1 и противостояние переезжает в Москву. В плей-офф НБА четыре игры. Стартуют серии «Милуоки» — «Майами», «Клипперс» — «Даллас», «Бруклин» — «Бостон» и «Денвер» — «Портленд». Волейбольные болельщики будут следить за Евролигой, здесь играются матчи группового этапа во втором дивизионе.