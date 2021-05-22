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«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас», 23 мая 2021 года, прогноз и ставка на матч АПЛ, где смотреть онлайн, прямой эфир

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ: как Юрген Клопп это делает?!
Никита Сакун
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ
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В первом круге «Кристал Пэлас» пережил абсолютный позор — 0:7. Пришло время добавки.

23 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Кристал Пэлас» оценён экспертами в 11.15. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 23 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 38-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (23.05.2021)

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон

Заключительный тур чемпионата Англии всегда нёс в себе массу вопросов и интриг, поэтому руководство лиги давно начинает все матчи 38-го тура в одно время. Не исключением стал и текущий сезон. До завершения турнира и остался всего один игровой день, а болельщики знают лишь половину команд, гарантированно попавших в заветный топ-4.

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За оставшиеся две путёвки в Лигу чемпионов ведут отчаянную борьбу «Лестер», «Челси» и «Ливерпуль». И именно два последних коллектива имеют наибольшие шансы. Для попадания в топ-4 подопечным Юргена Клоппа достаточно обыграть в заключительном туре абсолютно немотивированный «Кристал Пэлас».

Отсутствие мотивации у игроков лондонского клуба можно объяснить положением в турнирной таблице АПЛ. С 44 очками «орлы» занимают 13-ю строчку, даже в случае победы ничего толком не изменится. Учитывая и отсутствие риска вылететь в Чемпионшип, имеет ли смысл навязывать какую-то борьбу невероятно заряженным мерсисайдцам? Вряд ли.

Матч первого круга АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» состоялся ещё в конце декабря. И завершился унизительным поражением лондонцев со счётом 0:7. «Кристал Пэлас» не смог сделать абсолютно ничего. Даже имея фору в виде оставленного на скамейке запасных Мохамеда Салаха.

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Египтянин, впрочем, свою роль всё же сыграл. Он вышел на поле во втором тайме и за отведённые полчаса успел отметиться дублем и результативной передачей. Теперь красным хватит для выполнения любой победы. Даже со счётом 1:0.

На протяжении всего сезона «Ливерпуль» преследуют травмы, последний тур не стал исключением. В ближайшее воскресенье точно не сыграют Джо Гомес, Джордан Хендерсон, Озан Кабак, Жоэль Матип и Вирджил ван Дейк. Всё как обычно, Юрген Клопп остался без большей части центральных защитников.

Есть кадровые проблемы и у Роя Ходжсона, для которого предстоящая игра станет последней у руля лондонцев. На поле точно не появятся Мамаду Сако, Джеймс Макартур, Коннор Уикхэм, Натан Фергюсон и Эберечи Эзе. Для середняка АПЛ список более чем солидный.

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Клопп доказал, что даже в отсутствие практически половины состава умеет настраивать оставшихся футболистов на борьбу и итоговый положительный результат. Безусловно, на воскресную игру «Ливерпуль» выйдет в самом оптимальном на данный момент составе, а играть там по-прежнему есть кому.

Четыре победы в четырёх последних турах АПЛ (в том числе и над «МЮ») являются наилучшим тому подтверждением. Мерсисайдцы пережили много тяжёлых минут, но сейчас вряд ли допустят осечку. Возьмём их победу с форой.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 23 мая 2021 года

«Кристал Пэлас» уже решил задачу на сезон и мыслями находится в отпуске. А вот «Ливерпулю» отступать абсолютно некуда. Невероятный рывок в концовке сезона и ошибки «Лестера» могут превратить уже проваленный сезон в некое чудо. Пожалуй, финиш в топ-4 с учётом всех пережитых трудностей станет полноценным успехом.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.79.

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