Екатерина Александрова — Клара Бюрель. Прогноз: третья ракетка России заглохнет во Франции

26 мая Екатерина Александрова и Клара Бюрель сыграют в матче второго круга соревнований категории WTA-250 в Страсбурге (Франция). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Александровой — коэффициент на её победу составляет 1.43. На успех Бюрель можно поставить за 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Страсбурге Александрова — Бюрель 26 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Екатерина Александрова — Клара Бюрель получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Ставки на третий сет принимаются за 2.54.

Анализ матча турнира в Страсбурге Екатерина Александрова — Клара Бюрель (26.05.2021)

Заключительным подготовительным этапом перед Открытым чемпионатом Франции станут соревнования WTA-тура в Страсбурге и ATP-тура в Белграде. У женщин во Франции были заявлены сразу три представительницы России, однако до второго раунда сумела добраться лишь Екатерина Александрова. В ближайшую среду уроженке Челябинска предстоит сыграть с местной теннисисткой Кларой Бюрель.

Обе спортсменки легко преодолели первый круг. Александрова в двух партиях разобралась с американкой Лорен Дэвис (6:1, 7:5), тогда как Бюрель ещё быстрее обыграла другую представительницу России Варвару Грачёву (6:3, 6:1). Друг с другом на официальном уровне соперницы ещё не встречались.

Сравнивать грунтовые результаты теннисисток сложно. Екатерина с переменным успехом выступала на самых топовых турнирах (Рим, Мадрид, Штутгарт), а Клара собирала скальпы значительно менее рейтинговых соперниц на «шестидесятитысячниках» в Португалии и Франции.

Как бы то ни было, нельзя не отметить 10 побед в 12 проведённых грунтовых матчах этого сезона у Бюрель. Само наличие такого количества успехов, пусть и не на самом высоком уровне, должно придать уверенности 146-й ракетке мира. Александрова, для сравнения, идёт в рейтинге 33-й.

Что до результатов россиянки, то у неё всего четыре победы в семи проведённых матчах сезона на грунте. Другое дело — уровень соперниц. Александрова уже успела обыграть 11-ю ракетку мира Белинду Бенчич и 14-й номер рейтинга Дженнифер Брэйди. А это кое о чём говорит.

Поражения Екатерина терпела от соперниц калибра Симоны Халеп и Виктории Азаренко, ни малейших вопросов тут нет. Более чем достойные результаты для теннисистки, которую сложно назвать полноценным грунтовым бойцом. Всё же она тяготеет к быстрым покрытиям.

Не стоит забывать и про обилие неожиданных результатов, которые сопровождают матчи не самых топовых женских турниров. Разница между представительницами первой и второй сотен мирового рейтинга зачастую сглаживается за счёт того, что первые относятся к таким соревнованиям чуть менее серьёзно, а вторые видят шанс заработать не только рейтинговые очки, но и неплохие призовые.

Даже с учётом более чем приятного коэффициента на успех Александровой, делать ставку на такой исход достаточно рискованно. Другое дело — попытать счастье в тоталах. Уверенность, которую приобрела Бюрель благодаря серии успехов на грунте, явно поможет в матче с россиянкой. Не исключены даже три партии, а тотал больше 20.5 гейма за хороший кэф предполагает просто плотную борьбу. Даже в двух сетах.

Ставки на матч турнира в Страсбурге Екатерина Александрова — Клара Бюрель 26 мая 2021 года

Представительницы топ-50 рейтинга достаточно редко выкладываются на всю мощность, когда речь идёт о турнирах перед мэйджорами. Именно в такую ситуацию попала Александрова, которая наверняка рассматривает соревнования в Страсбурге как серьёзную тренировку накануне «Ролан Гаррос». Россиянка вряд ли будет рвать жилы ради победы, тогда как соперница наверняка приложит максимум усилий для успешного результата.

Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 1.85.