Старт волейболисток в Лиге наций, хоккейный ЧМ и другие события. Что смотреть 25 мая

2021 год близок к экватору: подходит к концу май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 25 мая.

На что ставить в футболе 25 мая

Клубные сезоны практически везде завершились, а сборные только начинают подготовку к Евро-2020, товарищеских игр пока нет. Поэтому вариантов для ставок не так много. Интерес вызывает разве что классический финал Кубка Сербии – «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном». Будет жарко и на поле, и за его пределами.

Кроме того, можно ставить на игры чемпионатов Армении, Грузии, Египта, Исландии, Кипра, Румынии, Саудовской Аравии и Словакии.

На что ставить в хоккее 25 мая

Чемпионат мира набирает обороты, сегодня запланированы 4 матча. Великобритания попробует дать бой Дании, Казахстан надеется ещё на одну сенсацию — в игре с США. Финляндия сыграет с Норвегией, а в центральном матче дня сразятся Швейцария и Швеция. Для шведов эта игра – ключевая, ведь пока у «Тре Крунур» два поражения в двух матчах.



В плей-офф НХЛ 3 игры. У «Монреаля» и «Торонто» в серии 1-1, а в противостояниях «Каролина» — «Нэшвилл» и «Питтсбург» — «Айлендерс» — 2-2. Там пройдут пятые матчи.

На что ещё ставить 25 мая

На «Ролан Гаррос» сегодня второй день квалификации. Евгений Донской сыграет с французом Максимом Жанвье, а Людмиле Самсоновой будет противостоять Александра Крунич.



В НБА продолжается плей-офф, вторые матчи пройдут в сериях «Бруклин» — «Бостон», «Финикс» — «Лейкерс» и «Клипперс» — «Даллас». Пока бостонцы и оба клуба из Лос-Анджелеса в отстающих.



В женском волейболе стартует Лига наций. В первый день сборная России под руководством Серджо Бузато сыграет со сборной Германии.