«Вильярреал» – «МЮ». Прогноз «Фонбет»: Эмери что-нибудь придумает, но де Хеа не подведёт

26 мая «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Лиги Европы. Матч в Гданьске стартует в 22:00 мск. Сделать ставку на финал Лиги Европы можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Вильярреал»

«Вильярреал» завершил чемпионат Испании на седьмом месте. В 38 турах у него 15 побед, 13 ничьих и 10 поражений. По результатам чемпионата Испании «жёлтая подводная лодка» в следующем сезоне сможет выступить только в Лиге конференций. Но победа в финале Лиги Европы даст «Вильярреалу» шанс сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.



В текущем розыгрыше Лиги Европы «Вильярреал» не потерпел ни одного поражения, выиграв 12 матчей и лишь дважды сыграв вничью – с «Маккаби» (Тель-Авив) на групповой стадии и с «Арсеналом» в ответном матче 1/2 финала. В плей-офф Лиги Европы подопечные Унаи Эмери прошли «Зальцбург» (2:0, 2:1), киевское «Динамо» (2:0, 2:0), загребское «Динамо» (1:0, 2:1) и «Арсенал» (2:1, 0:0). В пяти последних матчах во всех турнирах «жёлтая подводная лодка» сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0), уступила «Сельте» (2:4), обыграла «Вальядолид» (2:0) и «Севилью» (4:0) и потерпела поражение от «Реала» (1:2) в последнем туре чемпионата Испании.



Против «Манчестер Юнайтед», вероятно, не сможет сыграть полузащитник Самуэль Чуквезе, получивший травму подколенного сухожилия в полуфинале Лиги Европы.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» стал вторым в чемпионате Англии и гарантировал себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне. В 38 турах английской Премьер-лиги оформил 21 победу, 11 ничьих и шесть поражений.



В плей-офф Лиги Европы «красные дьяволы» попали, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. На пути к финалу второго по значимости еврокубка прошли «Реал Сосьедад» (4:0, 0:0), «Милан» (1:1, 1:0), «Гранаду» (2:0, 2:0) и «Рому» (6:2, 2:3).



В пяти последних матчах команда Уле Гуннара Сульшера обыграла «Астон Виллу» (2:1), потерпела поражения от «Лестера» (1:2) и «Ливерпуля» (2:4), сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1), а в заключительном туре АПЛ одержала победу над «Вулверхэмптоном» (2:1).

Под вопросом участие в игре с «Вильярреалом» капитана «МЮ» Гарри Магуайра, который восстанавливается после травмы лодыжки.

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

«Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» дважды пересекались на групповой стадии Лиги чемпионов. Правда, было это ещё в сезонах-2005/2006 и 2008/2009. Все четыре очные встречи завершились нулевыми ничьими. С тех пор команды между собой не играли.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» 26 мая 2021 года

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.72. (Сделать ставку)



«Манчестер Юнайтед» по праву стал вторым в АПЛ. И выглядит явным фаворитом в противостоянии с «Вильярреалом». Финал Лиги Европы – шанс для Сульшера завоевать первый трофей в качестве главного тренера «МЮ». Но у испанской команды есть свой козырь: Унаи Эмери – самый успешный тренер в истории Лиги Европы. Он трижды выигрывал этот турнир с «Севильей» и ещё раз был в финале с «Арсеналом».



Вероятнее всего, в таком важном матче игра получится осторожной и не будет изобиловать голами. В четырёх предыдущих очных встречах, хоть и состоялись они достаточно давно, команды вообще ни разу не поразили ворота друг друга. Ставка на тотал меньше 2.5 года прошла в 5 из 8 матчей и «МЮ», и «Вильярреала» в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне.