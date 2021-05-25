«Ман Сити» — «Челси»: остановит ли Тухель Гвардиолу в финале Лиги чемпионов?

29 мая состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В эту дату в решающем матче сразятся «Манчестер Сити» и «Челси». Букмекеры уже дали огромную линию на эту игру. Чисто английский финал с испанским и немецким тренерами: Пеп Гвардиола против Томаса Тухеля. Только один поднимет заветный кубок над головой!

Когда финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси»

В этом году главный европейский турнир проводится в 66-й раз и уже в 29-й после переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов. В сезоне-2020/2021 до решающего матча дошли два английских клуба: «Манчестер Сити» и «Челси». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 29 мая 2021 года, начало – в 22:00 мск.

Где пройдёт финальный матч Лиги чемпионов

Изначально финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 должен был пройти в Санкт-Петербурге. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса УЕФА предложил сдвинуть порядок проведения финалов на год. Таким образом, решающий матч нынешнего сезона перенесли в Стамбул.



Но и этот перенос не стал последним. 13 мая 2021 года УЕФА объявил об изменении места проведения финала. В итоге матч пройдет в Порту на стадионе «Драгау». Решение о переносе связано с тем, что Турция попала в «красный список» Великобритании по коронавирусу. Это означает, что все, прибывшие из Турции в Англию, должны были бы пройти карантин. Это сильно ударило бы по болельщикам, которые собирались поддержать свои родные команды.



В итоге финальный матч перенесли в Португалию и его посетят по 6 тыс. фанатов с каждой стороны, ещё часть билетов поступила в свободную продажу.

Где смотреть финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси»

Финальный поединок Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту начнётся в 22:00 мск 29 мая. Прямую видеотрансляцию этого матча можно будет посмотреть в России на телеканале «Матч ТВ».

Ставки и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Челси» (29.05.2021)

Букмекеры в своих прогнозах видят фаворитом финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Сделать ставку на команду Пепа Гвардиолы в основное время можно с коэффициентом 1.88, это примерно 52% вероятности. Шансы «Челси» аналитики оценили коэффициентом 4.65 (21%). На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60 (27%).

Сделать ставку на победу «Сити» с учётом овертайма и серии пенальти можно за 1.43, а на команду Томаса Тухеля принимают ставки с коэффициентом 2.85.



Букмекеры не ждут результативной игры. Поставить на ТМ 2.5 гола в матче можно с коэффициентом 1.62, а на верховой матч – за 2.30. На то, что обе команды забьют, можно сделать ставку за 2.05, а на то, что хотя бы один клуб не сможет отличиться, можно поставить с коэффициентом 1.68.

На что ставить в матче «Манчестер Сити» — «Челси»

«Ман Сити» досрочно обеспечил себе чемпионство в Англии и целенаправленно готовился к финалу Лиги чемпионов. Кажется, команда Пепа Гвардиолы подходит к этой игре в неплохой форме, по крайней мере, в последнем туре АПЛ «горожане» отгрузили 5 мячей «Эвертону». Что до «Челси», то команда Тухеля, с одной стороны, смогла попасть в Лигу чемпионов, с другой – уступила «Ливерпулю» третье место в последнем туре. Да ещё и финал Кубка Англии «аристократы» проиграли «Лестеру».

«Манчестер Сити», конечно же, фаворит, но Тухель – мастер ставить капканы. «Челси» будет стараться засушить игру и использовать свой шанс в контратаке. Другой вопрос, что, если «горожане» смогут забить первыми, задача лондонского клуба станет в разы сложнее.



Чего в этом матче стоит ждать, так это низового характера матча. «Челси» при Тухеле немного забивает, а пропускает и того меньше. Ну и это финал – редко бывает, что решающие матчи получаются суперзрелищными и суперрезультативными. Хотя 5 из последних 6 очных встреч были верховыми, но при Тухеле их было всего две. И, кстати, в обеих этих встречах «Челси» смог обыграть «Сити».



Так что здесь напрашивается ставка на ТМ 2.5 гола с коэффициентом 1.62, а вопрос о победителе открыт. Изучайте, анализируйте линию и смотрите финальный матч Лиги чемпионов — 2020/2021. Удачных ставок!