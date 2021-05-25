«Кёльн» — «Хольштайн». Прогноз: «козлы» не отдадут обидчику «Баварии» место в Бундеслиге

26 мая состоится первый переходный матч Бундеслиги «Кёльн» — «Хольштайн». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «козлов» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «Хольштайна» оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Кёльн» — «Хольштайн» 26 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что переходный матч в Бундеслиге «Кёльн» — «Хольштайн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз стыкового матча Бундеслиги «Кёльн» — «Хольштайн» (26.05.2021)

Даже с завершением национальных немецких чемпионатов футбол в Германии не заканчивается. Уже через несколько дней после проведения последних туров в первой и второй Бундеслигах состоится первый переходный матч, в котором встретятся «Кёльн» и «Хольштайн». Он начнётся 26 мая в 19:30 мск.



Если вам кажется знакомым название «Хольштайн», то это вовсе не случайность. Именно команда из небольшого города Киль стала главной сенсацией завершившегося Кубка Германии. Ещё на стадии 1/16 финала «аисты» сенсационно выбили из розыгрыша соревнований саму «Баварию» — 2:2 в основное время и 6:5 по пенальти.



По итогам сезона «Хольштайн» занял третью строчку в турнирной таблице второй Бундеслиги и, судя по тому, как развивались события, успехом это можно назвать лишь с натяжкой. Итоговое поражение от «Кёльна» (если оно случится) и вовсе должно расцениваться как провал.



В двух последних турах сезона подопечные Оле Вернера потерпели абсолютно ненужные поражения и пропустили на второе место «Гройтер Фюрт». Выиграй «Хольштайн» хотя бы у «Дармштадта» (седьмая команда чемпионата), прямая путёвка в элитный немецкий дивизион была бы уже в кармане. Но нет, теперь придётся сделать максимум в двухматчевом противостоянии с «Кёльном».



Что касается самого «Кёльна», их концовка сезона оказалась значительно более качественной. В пяти заключительных турах Бундеслиги «козлы» одержали три победы (в том числе над «РБ Лейпциг») при одном ничейном результате. И даже этого оказалось недостаточно для прямого сохранения прописки в главном немецком дивизионе. Потрепать нервы всё же придётся.



В пяти последних турах Бундеслиги «Кёльн» одержал две победы — более чем рабочий результат для участника битвы за выживание. С учётом того, что команде Фридхельма Функеля противостояли достаточно крепкие соперники, домашний матч с представителем второго по силе дивизиона должен неизменно завершаться победой.



Команда из Киля, к своему сожалению, не может похвастать качественными результатами в выездных встречах концовки сезона. Именно гостевые 2:3 с «Карлсруэ» и похоронили шансы на прямую путёвку в Бундеслигу. В целом же в пяти последних гостевых матчах «Хольштайн» одержал всего одну победу, да и то над вылетевшим в третью лигу «Оснабрюком».

Потому не видим смысла мудрить и усложнять. Своё поле — это уже хорошо. Преимущество в уровне исполнителей тоже на стороне хозяев. И главное — сейчас они банально смотрятся предпочтительнее. Потому П1 за 1.71 смотрится здорово. Можно даже обойтись без фор или докупки тотала.

Прогноз и ставки на стыковой матч Бундеслиги «Кёльн» — «Хольштайн» 26 мая 2021 года

Вряд ли скромный «Хольштайн» сможет дать серьёзный бой опытному «Кёльну». Тем более на выезде. «Козлы» долго мучились, но набрали ход в концовке сезона и лишь по неприятному стечению обстоятельств не сумели сохранить прописку в элите немецкого футбола без дополнительной нервотрёпки. Исправлять ситуацию нужно уже в ближайшую среду, и, как кажется, это у них получится.



Ставка: победа «Кёльна» за 1.71.