«Вильярреал» — «МЮ», Россия — Дания и другие матчи. Что смотреть 26 мая

2021 год близок к экватору: подходит к концу май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 26 мая.

На что ставить в футболе 26 мая

Сегодня финал Лиги Европы! Унаи Эмери снова на коне. Экс-тренер «Спартака» вышел в уже свой пятый финал, трижды он побеждал с «Севильей», с «Арсеналом» в решающем матче уступил. Посмотрим, что будет с «Вильярреалом», соперник очень грозный — «Манчестер Юнайтед».



Кроме того, в Германии пройдёт матч за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне. «Кёльн» сыграет с «Хольштайн Килем». Посмотрим, удастся ли «козлам» отстоять своё место в элите.

На что ставить в хоккее 26 мая

Сборная России проведёт свой четвёртый матч на ЧМ-2021, соперник — сборная Дании. Нужно побеждать, возвращаться на победные рельсы. Кроме того, Казахстан сыграет с Германией, Беларусь — с Великобританией, а Канада попробует выиграть с четвёртой попытки. Может, хоть Норвегию получится одолеть.



В НХЛ в ночь на четверг три игры в плей-офф. Свои путёвки во второй раунд могут оформить «Айлендерс», «Тампа» и «Вегас», а «Питтсбург», «Флорида» и «Миннесота» попытаются продлить серии до седьмых матчей.

На что ещё ставить 26 мая

На «Ролан Гаррос» во втором круге квалификации Андрей Кузнецов сыграет с украинцем Ильёй Марченко, а Роману Сафиуллину в соперники выпал Лиам Броуди из Великобритании.



В НБА пройдут три вторых матча серий первого раунда. «Филадельфия» пока ведёт 1-0 в противостоянии с «Вашингтоном», «Атланта» выигрывает у «Нью-Йорка», а «Мемфис» — у «Юты».



В женской волейбольной Лиге наций сборная России в своём втором матче на турнире сыграет с командой Бельгии.