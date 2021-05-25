Россия — Дания. Прогноз: Брагин и Проворов закроют унылое поражение от Словакии

26 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира — 2021 Россия — Дания. Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.15, а успех Дании оценён букмекерами в 14.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Россия — Дания 26 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч группового этапа ЧМ-2021 Россия — Дания получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.23, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.64. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00. Гол в первые десять минут идёт за 1.57.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 Россия — Дания (26.05.2021)

Последний месяц весны приближается к концу. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, в НХЛ добрались до плей-офф. Пришёл черёд чемпионата мира — 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.

После трёх сыгранных матчей команда Валерия Брагина находится в числе лидеров группы А, но вопросы всё равно возникают. Уже 26 мая предстоит битва со сборной Дании. Первое вбрасывание по традиции запланировано на 16:15 мск, поединок пройдёт на льду «Олимпийского спортивного центра» в столице Латвии — Риге.



Вопросы есть сразу по всем линиям в составе команды. Да, удалось вырвать победу за 19 секунд до финальной сирены в поединке со сборной Чехии (4:3). Но три пропущенные шайбы заставляют насторожиться. Наши смотрелись лучше, хотя чехи не сильно уступили по выигранным вбрасываниям и нанесли всего на три броска в створ меньше.



Дальше была игра со скромной Великобританией. Соперник откровенно слабый, который априори ни на что не претендует. А потому перед началом игры интрига стояла лишь в итоговой разнице. Россияне победили со счётом 7:1, чем не могли не порадовать болельщиков. Но всерьёз расценивать этот результат сложно.

Гораздо интереснее матч «Красной машины» против сборной Словакии. Для словаков встреча стала второй за два дня, а россияне получили лишний день на восстановление и подготовку. В первом периоде возникали моменты у обоих ворот, но до голов дело так и не дошло. Основные события развернулись дальше.



В середине второго отрезка менее чем за полторы минуты оппоненты обменялись шайбами и успокоились. А в третьем периоде на 54-й минуте российская сборная пропустила сначала одну шайбу в меньшинстве, а за одну минуту до сирены другую — уже в пустые ворота. Замена вратаря на шестого полевого не сработала.



Конечно, вернуться в победную колею у подопечных Валерия Брагина есть все шансы. Всё-таки сборная Дании — не такой грозный соперник. За три сыгранных матча она успела удивить дважды: один раз со знаком плюс, второй — со знаком минус. В первом туре в основное время сенсационно обыграла зубастую Швецию (4:3).

Зато в следующем матче уступила команде Швейцарии со счётом 0:1. Швейцарцы действительно могут создать проблем любому сопернику, сборная России наверняка это помнит. Однако любопытно здесь то, что датчане за час игры нанесли всего лишь четыре броска в створ, что катастрофически мало для хоккея.



Последняя встреча у Дании была против Великобритании, но и тут датчан хвалить особо не за что. Получилось выиграть и забросить три шайбы. Однако пропустили аж две, а победную забили в овертайме при игре «4 на 3». Плюс в пользу сборной России играет ещё и статистика личных встреч.



На счету россиян восемь побед в восьми последних случаях при суммарной разнице в счёте в 34 шайбы. Так что шансы на победу приличные. Хотя на этот раз мы бы не стали ждать разгрома. Оборона заметно хромает, не сильно помогли и вернувшиеся из НХЛ защитники, да и к атаке есть ряд вопросов. П1 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.02 выглядит интересно.

Россия — Дания: прогноз и ставка на матч группы А ЧМ-2021 26 мая 2021 года

Российская сборная провалилась в матче против Словакии, до сих пор остаются вопросы и к обороне, и к атаке. Разумеется, команда Дании не представляет особой угрозы, за россиян здесь играет и статистика личных встреч. Но разгромной победы не ждём. Что-то в духе 3:1 или 4:2 вполне вероятно.



Ставка: победа России и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.02.