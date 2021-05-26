США — Латвия. Прогноз: Боб Хартли устроит баню американцам в Риге

27 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 США — Латвия. Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу США в основное время можно с коэффициентом 1.39, а успех Латвии оценён букмекерами в 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 США — Латвия 27 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч группового этапа ЧМ-2021 США — Латвия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.23. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.50. Гол в первые десять минут идёт за 1.79.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 США — Латвия (27.05.2021)

Последний месяц весны приближается к концу. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, в НХЛ добрались до плей-офф. Пришёл черёд чемпионата мира — 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.



Однако имеет смысл посмотреть на события в группе В, где выступают возможные соперники россиян по четвертьфиналу. В четверг, 27 мая, на льду стадиона «Арена-Рига» состоится матч между сборными США и Латвии. Первое вбрасывание запланировано на 16:15 мск. С фаворитом всё понятно, но хозяева турнира могут снова удивить.



Досадное поражение от Финляндии (1:2) на старте никак не отразилось на настроении американцев. Напротив, они собрались и в следующем поединке вынесли саму сборную Канады (пусть и крайне проблемную) с внушительным счётом 5:1 Канадцы даже совершили чуть больше бросков в створ, но удача в тот день оказалась на стороне подопечных Джека Капуано.



А в третьем туре группового этапа ЧМ-2021 «звёздно-полосатые» одержали вторую победу подряд. На этот раз в роли противника выступила не самая крепкая команда Казахстана, итоговые 3:0 вопросов не вызывают. Хотя надо отдать должное казахам, они продолжают приятно удивлять в нынешнем розыгрыше.



За игровой час сборная США успела нанести 52 броска в створ ворот Никиты Бояркина, но забить смогла лишь по одной шайбе в каждом периоде. Казахстанцы же в створ попали всего 18 раз, а потому серьёзной работы у американского голкипера — Кэлвина Питерсена — было немного. Но где надо, он выручил. Для уверенного успеха этого хватило.



Американцы набирают ход, сейчас у них в активе шесть очков и четвёртое место в группе В. Хотя понятно, что выход в четвертьфинал вряд ли куда-то денется даже на фоне скромного подбора исполнителей. Также нет сомнений в том, что сборная Латвии — андердог предстоящего поединка.



Впрочем, латвийцы уже успели пошуметь на домашнем чемпионате мира. В самом первом матче одержали верх над сборной Канады со счётом 2:0, хоть канадцы и имели заметное преимущество. Далее, правда, было поражение от команды Казахстана, но лишь по буллитам. Так что важные очки всё равно получилось зацепить.

А в последнем матче подопечные Боба Хартли, который в прошедшем сезоне КХЛ взял вместе с омским «Авангардом» Кубок Гагарина, без особых проблем переиграли скромную Италию (3:0, ещё пару взятий ворот отменили). За 60 минут итальянцы нанесли только 12 бросков в створ, а латвийцы за то же время — целых 44. А потому с настроением должен быть порядок.



Тем не менее, скорее всего, теперь Латвия будет вынуждена играть от обороны, высокий класс американцев наверняка скажется. Любопытно, что в семи последних очных встречах «звёздно-полосатые» добыли шесть побед, почти во всех случаях имели солидное преимущество по броскам и выигранным вбрасываниям. Хотя сейчас разница в классе хоккеистов меньше привычной.



И всё же в победе США мало сомнений. Однако удивить латвийцы вполне могут, с результативностью у них проблем, как видно, нет, а американцам они регулярно доставляли неудобства. Лишь в одном из семи предыдущих встреч забросили меньше одной шайбы. А потому проверим П1 и тотал больше 3.5 шайбы за 1.71. Скучно быть не должно.

США — Латвия: прогноз и ставка на матч группы В ЧМ-2021 27 мая 2021 года

«Звёздно-полосатые» набирают ход. Понятно, что они по праву считаются фаворитами даже при довольно скромном составе, в итоговой победе сомнений мало. Однако сборная Латвии уже успела пошуметь на домашнем чемпионате мира, с результативностью проблем нет. Так что обеспечить веселье сможет и сейчас. Думается, четыре-шесть шайб мы тут увидим.



Ставка: победа США и тотал больше 3.5 шайбы за 1.71.