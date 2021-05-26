«Тулуза» — «Нант». Прогноз: обидчик «ПСЖ» останется в чемпионате Франции

27 мая состоится первый переходный матч Лиги 1 «Тулуза» — «Нант». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Нанта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех «Тулузы» оценён экспертами в 2.89. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Тулуза» — «Нант» 27 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что стыковой матч в Лиге 1 «Тулуза» — «Нант» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз стыкового матча Лиги 1 «Тулуза» — «Нант» (27.05.2021)

В минувшие выходные подошёл к концу сверхнапряжённый розыгрыш чемпионата Франции. Чемпионом неожиданно стал «Лилль», а вот имена неудачников известны не до конца. В Лигу 2 точно отправятся «Дижон» и «Ним», остался один вопрос. «Нант» финишировал на 18-й строчке, а потому будет играть стыки с «Тулузой».



Особенно стоит отметить тот факт, что с момента введения переходных матчей в чемпионате Франции (сезон-2016/2017), победу в них одерживал всего один клуб из Лиги 2. «Тулузе» придётся либо рушить устои и врываться в элиту французского футбола, либо же отложить попытки уже на следующий сезон.



Впрочем, есть несколько аргументов и в пользу «Тулузы». В минувшем сезоне фиолетовые проиграли всего два раза на домашнем стадионе, пропустив в 19 играх всего 18 мячей. Неплохой задел перед зарубой за место в высшем дивизионе Франции. Без надёжной обороны пробиться в элиту вряд ли удастся.



Заняв итоговое третье место в Лиге 2, «Тулуза» была вынуждена провести ещё и матч с «Греноблем». Таким образом и определился клуб, который и поспорит с «Нантом» за место в элите французского футбола. Игра состоялась 21 мая и завершилась для «Тулузы» разгромным успехом — 3:0. Удивительный результат, ведь по статистическим показателям оппонент имел преимущество.



Концовка чемпионата Франции выдалась для «Нанта» особенно обидной. Команда изо всех сил пыталась сохранить прописку в элитном дивизионе и выдала невероятные четыре победы, но в заключительном туре уступила лишённому мотивации «Сент-Этьену». Как итог — одно очко отставания от спасшегося «Бреста» и лишь стыковые матчи.



Как бы то ни было, «Нант» определённо на ходу — те самые четыре победы подряд одержаны с общим счётом 13:2. Впечатляет, особенно на фоне того, что в ближайший четверг подопечным Антуана Комбуаре предстоит встреча с представителем второй по силе лиги Франции.



Вряд ли стоит делать ставку на один из тоталов. В стыковых матчах случиться может всё что угодно, а значит, и тотал команды могут пробить или не пробить тоже любой. Совсем другое дело — обратить внимание на успешный матч в исполнении «Нанта», набравшего неплохой ход.

Линия на игру довольно ровная, ведь на стороне представителя Лиги 2 своё поле. Потому можно не рисковать и взять П2 с нулевой форой. Коэффициент близок к двойке. В случае ничьей букмекер вернёт деньги в полном объёме.

Прогноз и ставки на стыковой матч Лиги 1 «Тулуза» — «Нант» 27 мая 2021 года

Последние туры Лиги 1 дали чёткое понимание: «Нант» абсолютно не планирует играть во втором по силе дивизионе. Для реализации задуманного осталось обыграть «Тулузу». После относительно недавних побед над «Бордо» (3:0) и даже «ПСЖ» (2:1) такая задача не выглядит нереальной. Чужое поле — это фактор, но состав у гостей сильнее.



Ставка: победа «Нанта» с форой (0) за 1.91.