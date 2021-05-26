Швеция — Чехия. Прогноз: сборной России придётся напрячься для первого места в группе

27 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира — 2021 Швеция — Чехия. Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу шведов в основное время можно с коэффициентом 2.45, а успех чехов оценён букмекерами в 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Швеция — Чехия 27 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 Швеция — Чехия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Гол в первые десять минут идёт за 1.79.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 Швеция — Чехия (27.05.2021)

Последний месяц весны приближается к концу. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, в НХЛ добрались до плей-офф. Пришёл черёд чемпионата мира — 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.



Однако имеет смысл посмотреть на события в группе А, где выступают прямые конкуренты россиян за выход в четвертьфинал. В четверг, 27 мая, на льду «Олимпийского спортивного центра» состоится матч между сборными Швеции и Чехии. Первое вбрасывание запланировано на 20:15 мск.



Обе команды начали розыгрыш ЧМ-2021 очень неуверенно и разошлись только к третьему туру. Шведы, например, сначала сенсационно проиграли сборной Дании со счётом 3:4. При этом датчане практически не уступили по броскам в створ (22-23) и даже выиграли больше вбрасываний (24-21). А после скандинавы ещё более сенсационно уступили сборной Беларуси (0:1).



Здесь «Тре крунур» уже гораздо чаще бросали в створ ворот, на десять раз больше (32-22). Но пробить голкипера минского «Динамо» Дэнни Тэйлора так и не сумели. Зато команда Михаила Захарова на 41-й минуте забросила единственную и победную шайбу в ворота теперь уже бывшего голкипера «Ак Барса» Адама Рейдеборна.



Впрочем, с лихвой вполне может перекрыть прочие неудачи результат прошлого матча. Дело в том, что сборная Швеции растоптала сборную Швейцарии, которая считается претендентом как минимум на полуфинал. Но тут получила семь шайб, а сама не ответила ничем. Причём по броскам в створ у соперников тогда было плюс-минус равенство.



Чешская сборная сперва проиграла россиянам со счётом 3:4, пропустив последний гол за 19 секунд до конца основного времени. А потом получила 2:5 от той самой Швейцарии, причём по делу. Швейцарцам здорово давались подборы, удалось выиграть 37 вбрасываний. В то время как у чехов всего 22 успешных попытки.



И только в последней игре подопечные Филипа Пешана одержали первую победу в розыгрыше. Правда, гордиться здесь особо нечем, в роли соперника выступила не самая грозная сборная Беларуси. Только победную шайбу чехи сумели забросить только через полторы минуты после начала овертайма. Хотя имели преимущество по броскам в створ.

Ожидать результативного поединка вполне можно и сейчас. Швеция показала, что проблемы с результативностью остались позади, семь шайб в ворота Швейцарии тому подтверждение. Да и Чехия, когда проигрывала россиянам и швейцарцам, без двух заброшенных шайб с площадки не уходила.



Да и по статистике личных встреч матчи между соперниками получаются весёлыми. Только в одном из восьми последних случаев на двоих забивали меньше четырёх голов. А при таких раскладах тотал каждой команды больше 1.5 шайбы за коэффициент 1.72, на наш взгляд, выглядит интересно.

Швеция — Чехия: прогноз и ставка на матч группы А ЧМ-2021 27 мая 2021 года

Швеция и Чехия вполне могут выдать яркий матч. Соперники сборной России по группе А начинают приходить в себя после вялого старта, но с обороной по-прежнему заметные проблемы. Да и статистика личных встреч говорит за результативный поединок. Ждём бодрого и довольно равного поединка.



Ставка: тотал обеих команд больше 1.5 шайбы за 1.72.