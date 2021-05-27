ЦСКА – «Анадолу Эфес». Прогноз «Фонбет»: армейцы накажут самоуверенных турок в Евролиге

28 мая ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес» в полуфинальном матче «Финала четырёх» Евролиги в Кёльне. Встреча начнется в 19:00 мск. Сделать ставку на полуфинал Евролиги можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме ЦСКА

ЦСКА в 20-й раз в истории клуба пробился в «Финал четырёх» Евролиги. В регулярном сезоне команда Димитриса Итудиса финишировала второй. В 34 матчах ЦСКА потерпел 10 поражений, из них два – в овертайме. В плей-офф ЦСКА вышел в полуфинал, обыграв «Фенербахче» во всех играх четвертьфинальной серии до трёх побед – 92:76, 78:67, 85:68.



В плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА дошёл до финала, выбив на своем пути «Нижний Новгород» (84:59, 72:76, 79:75) и «Зенит» (78:73, 104:107, 96:82, 85:71). В финале армейцы сыграют с казанским УНИКСом, серия стартует в начале июня.

В какой форме «Анадолу Эфес»

«Анадолу Эфес» вышел в «Финал четырёх» во второй раз в истории. До этого клуб из Стамбула получал путевку в финальный турнир в 2019 году. Тогда турки дошли до финала, в котором проиграли ЦСКА со счётом 83:91.



В регулярном чемпионате-2020/2021 «Анадолу Эфес» занял третье место, потерпев 12 поражений в 34 играх, все – в основное время. В четвертьфинальной серии турецкий клуб встречался с мадридским «Реалом» и провёл сразу пять матчей. Выигрывал только на своей площадке – 90:63, 91:68, 88:83. Обе встречи на выезде турки проиграли – 76:80 и 76:82.



В турецкой Суперлиге «Анадолу Эфес» дошёл до финала, выбив «Газиантеп» (96:73, 83:67) и «Бешикташ» (96:77, 104:86, 96:66).

ЦСКА – «Анадолу Эфес»: статистика личных встреч

В пяти последних официальных очных встречах на счету ЦСКА три победы, у «Анадолу Эфес» – две. В прошедшем регулярном сезоне Евролиги клубы обменялись разгромными домашними победами: ЦСКА выиграл со счётом 100:65, «Анадолу Эфес» – 100:70.

Прогноз экспертов на матч ЦСКА – «Анадолу Эфес» 28 мая 2021 года

Ставка: победа ЦСКА с индивидуальным тоталом больше 75.5 за 3.65. (Сделать ставку).



Изменения в составе и нестабильный период в начале года только укрепили ЦСКА. Команда Итудиса дошла до финальных стадий Евролиги и Единой лиги ВТБ и в каждом турнире выглядит уверенно. Армейцы набрали отличный ход – всего два поражения в 11 последних матчах, в Евролиге ЦСКА может похвастаться серией из девяти побед.

Статистика «Анадолу Эфес» в Евролиге хуже: в девяти последних матчах всего пять побед в основное время, одно – в овертайме и три поражения. Примечательно, что все проигранные матчи были выездными. А ведь играть предстоит в немецком Кёльне. Отсутствие преимущества домашней площадки не единственный фактор против турецкого клуба в полуфинале.



Статистика очных встреч тоже на стороне ЦСКА. Армейцы обыграли «Анадолу Эфес» в 11 из 13 последних официальных матчей, во всех – в основное время и с индивидуальным тоталом больше 75.5.



ЦСКА результативен в последних матчах Евролиги: на протяжении 10 игр турнира армейцы стабильно набирают больше 75 очков. Предположим, что победная серия ЦСКА продлится и команда Итудиса вновь пробьет тотал больше 75.5. Коэффициент на этот исход очень хорош, 3.65.