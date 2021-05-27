Стерлинг, Де Брёйне или Вернер. Кто забьёт в финале Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Челси»?

А ещё можно поставить на Зинченко и сорвать куш!

29 мая пройдёт решающий матч Лиги чемпионов. Чисто английский финал в Португалии: «Ман Сити» — «Челси». Вариантов для ставок множество, букмекеры предлагают кучу рынков. Одно из популярных событий для ставок – это попытки угадать футболиста, который забьёт гол в финале Лиги чемпионов. Давайте посмотрим на прогнозы букмекеров поближе.

Фаворит букмекеров – Стерлинг

По оценке аналитиков, больше всего шансов забить у игрока «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Поставить на его гол в решающем матче Лиги чемпионов можно с коэффициентом 2.60. За 3.00 можно сделать ставку на Кевина Де Брёйне, а вероятность того, что отличится Рияд Марез, оценивают коэффициентом 3.10.

При этом обязательно нужно отметить, что лучший бомбардир «горожан» в сезоне – это Илкай Гюндоган, на его счету 17 забитых мячей во всех турнирах. На игрока сборной Германии принимают ставки за 3.40. Чуть ниже коэффициент на Фила Фодена, который в сезоне забил 16 мячей. Для справки – у Мареза и Стерлинга по 14 голов, а Де Брёйне отличился 10 раз.

Если вы готовы рискнуть, можно сделать ставку на Александра Зинченко. У игрока сборной Украины забитых мячей в этом сезоне нет, зато коэффициент 10.00. Если вдруг украинец забьёт в финале Лиги чемпионов, поставивший на него удесятерит свою ставку!

У «Челси» надежда на Вернера

В составе команды Томаса Тухеля два футболиста забили в сезоне по 12 мячей: это Тимо Вернер и Тэмми Абрахам. Немецкого футболиста букмекеры выделяют среди других игроков, собственно, как и Томас Тухель. Вернер при нём – однозначный игрок основы, а вот Абрахам и Оливье Жиру свои позиции потеряли. На гол Вернера в финале Лиги чемпионов принимают ставки с коэффициентом 3.00. Ну а если вы считаете, что Тимо сможет забить больше одного гола, коэффициент 12.90 для вас.

Кто ещё? Аналитики дают коэффициент 4.00 на гол Мэйсона Маунта и 4.50 на то, что отличиться сможет Хаким Зиеш. Если вы верите в Жоржиньо, можно поставить на него с коэффициентом 5.00.

Кто забивал в личных встречах?

Голы по сезону – это здорово, но можно попробовать проследить ещё и очные противостояния команд, чтобы сделать верную ставку. 8 мая в матче АПЛ «Челси» победил 2:1, голы забили Зиеш и Маркос Алонсо, а у «Сити» отличился Рахим Стерлинг. В полуфинале Кубка Англии в Апреле «аристократы» выиграли 1:0, гол забил Зиеш. Так что присмотритесь к ставке на марроканца.

А вообще ждать голов стоит?

Сложно сказать. Финалы редко бывают результативными, а «Челси» при Томасе Тухеле забетонировал свою оборону, на пути к финалу «пересушив» даже «Атлетико». С другой стороны, если случится так, что «Сити» забьёт и лондонцам придётся раскрываться и рисковать, вполне может быть и верховой сценарий. Пока же букмекеры предлагают коэффициент 2.30 на ТБ 2.5 гола и 1.62 на низ.

Если же говорить о более простой отметке в 1.5 гола, то здесь на ТБ коэффициент 1.40, на ТМ 1.5 можно поставить за 2.95.

До финала Лиги чемпионов остались считанные дни! Самое время внимательно изучить линию и сделать свою правильную ставку. Удачи!