ЦСКА – «Эфес», Казахстан — Канада и другие матчи. Что смотреть 28 мая

2021 год близок к экватору: подходит к концу май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 28 мая.
На что ставить в футболе 28 мая
В преддверии финала Лиги чемпионов ставить особо не на что. В квалификации ЧМ-2022 сыграют Япония и Мьянма, в Беларуси интригующий матч минского «Динамо» и «Руха», а больше и не на что посмотреть.
На что ставить в хоккее 28 мая
Очередной день на хоккейном чемпионате мира. Сборная Канады победила Норвегию и теперь постарается обыграть одного из возмутителей спокойствия нынешнего турнира – сборную Казахстана. Швеция сразится с Великобританией, Дания сыграет с Беларусью, а Латвия – с Норвегией.
В НХЛ в ночь на субботу седьмой матч серии «Вегас» — «Миннесота». Болеем за Кирилла Капризова!
На что ещё ставить 28 мая
В баскетбольной Евролиге начинается «Финал четырех». ЦСКА в полуфинале сыграет с турецким «Эфесом». Российский клуб – не фаворит в этой встрече, но армейцам по силам пробиться в финал. Другую пару составили «Барселона» и «Милан».
Волейбольная мужская сборная России не участвовала в официальных матчах почти 600 дней. И вот старт в Лиге наций. Первый соперник команды Туомаса Саммельвуо – сборная Нидерландов.
- 27 мая 2021
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- 26 мая 2021
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