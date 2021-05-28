ЦСКА – «Эфес», Казахстан — Канада и другие матчи. Что смотреть 28 мая

Армейцы — не фавориты. Но пробиться в финал Евролиги им по силам!

2021 год близок к экватору: подходит к концу май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 28 мая.

На что ставить в футболе 28 мая

В преддверии финала Лиги чемпионов ставить особо не на что. В квалификации ЧМ-2022 сыграют Япония и Мьянма, в Беларуси интригующий матч минского «Динамо» и «Руха», а больше и не на что посмотреть.

На что ставить в хоккее 28 мая

Очередной день на хоккейном чемпионате мира. Сборная Канады победила Норвегию и теперь постарается обыграть одного из возмутителей спокойствия нынешнего турнира – сборную Казахстана. Швеция сразится с Великобританией, Дания сыграет с Беларусью, а Латвия – с Норвегией.



В НХЛ в ночь на субботу седьмой матч серии «Вегас» — «Миннесота». Болеем за Кирилла Капризова!

На что ещё ставить 28 мая

В баскетбольной Евролиге начинается «Финал четырех». ЦСКА в полуфинале сыграет с турецким «Эфесом». Российский клуб – не фаворит в этой встрече, но армейцам по силам пробиться в финал. Другую пару составили «Барселона» и «Милан».



Волейбольная мужская сборная России не участвовала в официальных матчах почти 600 дней. И вот старт в Лиге наций. Первый соперник команды Туомаса Саммельвуо – сборная Нидерландов.