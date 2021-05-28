«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз: лучший финал Лиги чемпионов за последние годы!

29 мая 2021 года состоится финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех лондонцев оценён экспертами в 4.80. А ставки на ничью принимаются за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Челси» 29 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Анализ и прогноз финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (29.05.2021)

Весна приближается к своему логическому концу, а это значит, что пора завершать европейский футбольный сезон. Чемпионаты уже отгремели, участники ушли в отпуск, без сенсаций не обошлось. Кубок Лиги Европы подняли над головой футболисты испанского «Вильярреала». Настал черёд главного блюда — финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Главный клубный футбольный матч состоится в субботу, 29 мая. Чести были удостоены две английские команды — «Манчестер Сити» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск на поле нейтрального стадиона «Драгау» в Порту. Поединок смогут посетить 16,5 тысяч болельщиков. Подобающая атмосфера обеспечена. Никаких пустых трибун и интершума.



Английская Премьер-лига благополучно закрыла очередной сезон, по итогам которого в пятый раз за свою историю взяли чемпионский титул «горожане». Причём досрочно. За 38 сыгранных туров набрали 86 очков, отрыв от ближайшего преследователя составил целых 12 пунктов. Можно сказать спасибо мощной победной серии в середине сезона. В результате в концовке с чистой совестью поберегли силы.



А вот «аристократам» даже немного повезло. У них в активе 67 набранных очков и четвёртое место в таблице, отрыв от «Лестера» — один пункт. Место в Лиге чемпионов на следующий год гарантировано, но в последнем, решающем, туре они проиграли «Астон Вилле» (1:2). И если бы «лисы» тоже не допустили осечку, то финиш был бы не таким весёлым. Но повезло.

Впрочем, всё это ни на йоту не умаляет заслуг Томаса Тухеля. Едва ли найдётся тот, кто не согласится, что немецкий специалист сумел-таки найти ключи к звёздным игрокам и преобразил игру лондонского клуба. За 29 матчей под его руководством во всех турнирах лондонцы потерпели всего лишь пять поражений.



При этом дошли до финала Кубка Англии, обеспечили себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а теперь всерьёз претендуют на «ушастый» кубок. Результаты достойные, но команде Пепа Гвардиолы есть чем ответить. В этом сезоне во всех турнирах она успела провести ровно 60 игр, проиграв лишь в семи из них. Ничего себе!



Однако понятно, что о последних результатах лучше забыть, когда речь идёт о финале Лиги чемпионов. Это отдельный поединок, в котором может произойти всё что угодно. А потому пытаться угадать исход мы бы не стали. Хотя букмекеры отдают явное предпочтение клубу из Манчестера, коэффициент на успех лондонцев почти в два с половиной раза больше. Пожалуй, тут всё справедливо.

К важнейшему матчу соперники подходят в плюс-минус одинаково свежих составах. Последняя игра была 23 мая, то есть на отдых и восстановление давалось по пять дней. А с травмами тоже особенных проблем нет. Гвардиола сможет рассчитывать на всех своих игроков, а Тухель выразил надежду, что крайне полезный Канте и непробиваемый Менди успеют набрать форму.



Любопытно тут также то, что из всех остальных клубов АПЛ «Манчестер Сити» и «Челси» единственные, кто пропускает в среднем меньше одного гола за игру. Так что неудивительно, почему за тотал меньше 2.5 мяча в букмекерских конторах предлагают не самый высокий коэффициент 1.70. Хотя при желании можно и его проверить.



На наш взгляд, заманчиво выглядит ставка «обе забьют» за 2.11. Огневая мощь «горожан» сомнений не вызывает ни у кого. К слову, в последнем матче против «Эвертона», который уже ничего не решал, они забили пять безответных мячей. Даже если надёжный Менди займёт место в воротах, моменты у нового чемпиона Англии всё равно возникнут.



Только на стороне Томаса Тухеля статистика личных встреч. В качестве главного тренера лондонцев он дважды переиграл Пепа Гвардиолу: сперва выбил его из полуфинала Кубка Англии (1:0), затем вырвал победу на последних минутах в 35-м туре чемпионата Англии (2:1). А потому окапываться у своих ворот «Челси» вряд ли станет.

Ждём бодрого футбола, в котором зрители увидят как минимум пару-тройку мячей. В двух предыдущих финалах Лиги чемпионов забивала лишь одна из сторон. Пора заканчивать с этим трендом. Что-то вроде 1:1 или 2:1 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» 29 мая 2021 года

Работа Пепа Гвардиолы и Томаса Тухеля в Англии в нынешнем сезоне выше всяких похвал. Пожалуй, они заслужили право сразиться за главный европейский футбольный кубок. Букмекеры логично считают, что встреча не получится слишком результативной, всё же с обороной проблем у соперников нет. Но, на наш взгляд, хотя бы по разу огорчить друг друга они смогут.



Ставка: обе забьют за 2.11.