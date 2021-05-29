«Манчестер Сити» — «Челси», Швейцария — Россия и другие матчи. Что смотреть 29 мая

2021 год близок к экватору: подходит к концу май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 29 мая.

На что ставить в футболе 29 мая

Сегодня узнаем сильнейший клуб Европы. В Португалии пройдёт финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Томас Тухель уже дважды обыграл Пепа Гвардиолу в 2021 году, но тем сложнее будет сделать это в третий раз. Такие матчи пропускать нельзя!

Кроме того, сегодня узнаем последних участников Бундеслиги и АПЛ. «Хольштайн Киль» обыграл «Кёльн» на выезде 1:0 и постарается удержать преимущество на своём поле. Ну а в Англии на «Уэмбли» место в АПЛ оспорят «Брентфорд» и «Суонси».

На что ставить в хоккее 29 мая

На чемпионате мира свой пятый матч проведёт сборная России. Команда Валерия Брагина сыграет со Швейцарией. Возможно, эта встреча станет ключевой в борьбе за первое место в группе. Кроме того, Италия сыграет с Казахстаном, Чехия — с Великобританией, Норвегия — с США, Германия — с Финляндией, а Словакия — с Данией.

В плей-офф НХЛ выход во второй раунд может оформить «Монреаль», в серии с «Торонто» у них 3-2 и на повестке дня шестой матч. А «Бостон» с «Айлендерс» начнут свою серию второго раунда.

На что ещё ставить 29 мая

В плей-офф НБА «Милуоки» может оформить путёвку во второй раунд, в их серии с «Майами» 3-0. В других противостояниях развязки пока не ожидается: «Денвер» обыгрывает «Портленд» 2-1, «Филадельфия» пока ведёт 2-0 в противостоянии с «Вашингтоном», а у «Мемфиса» и «Юты» 1-1.

В волейбольной Лиге наций мужская сборная России сыграет с Ираном, который тренирует Владимир Алекно. Первый день для команд получился разным: россияне не без труда, но обыграли Нидерланды 3:1, а вот Иранцы со счётом 0:3 уступили Японии.