ЦСКА — «Милан». Прогноз «Фонбет»: армейцы оставят Мессину и Хайнса без медалей Евролиги

ЦСКА остановился в шаге от финала Евролиги. И теперь разыграет третье место со старыми знакомыми.

30 мая ЦСКА сыграет с «Миланом» в матче за третье место баскетбольной Евролиги. Матч в Кёльне начнется в 18:30 мск. Сделать ставку на игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме ЦСКА

Москвичи победили в шести заключительных матчах регулярного чемпионата и финишировали на втором месте. В четвертьфинале команда Димитриса Итудиса выбила турецкий «Фенербахче» (92:76, 78:67, 85:68), а в полуфинальном матче уступила «Эфесу» (86:89).



Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ армейцы завершили на четвёртой строчке с 17 победами и семью поражениями. Самый титулованный клуб России прошёл в первом раунде «Нижний Новгород» (84:59, 72:76, 79:75), а во втором расправился с лидером регулярки «Зенитом» (78:73, 104:107 ОТ, 96:82, 85:71). За золото ЦСКА поборется в финальной серии с УНИКСом.

В какой форме «Олимпия Милан»

Миланцы финишировали на четвёртом месте в регулярном чемпионате Евролиги, а в четвертьфинале одолели «Баварию» в пяти играх (79:78, 80:69, 79:85, 82:85, 92:89). Перед поражением в полуфинале от «Барсы» (82:84) подопечные Этторе Мессины выиграли во всех турнирах семь раз подряд, включая решающую встречу с немецкой командой и шесть игр в итальянском чемпионате.



В заключительном матче регулярки Лиги А «Олимпия» победила «Кремону» (74:66). В четвертьфинальной серии прошла «Тренто» (88:62, 93:79, 74:65), а в первых двух встречах полуфинала одолела «Венецию» (81:79, 99:65).

ЦСКА — «Олимпия Милан»: статистика личных встреч

В регулярном чемпионате Евролиги этого сезона армейцы обменялись с миланской «Олимпией» гостевыми победами: 91:87 ОТ и 76:84.

ЦСКА — «Олимпия Милан»: прогноз экспертов «Фонбет» на матч 30 мая 2021 года

Ставка: ИТБ 84.5 очка ЦСКА за 2.00 (сделать ставку).



После поражений в полуфиналах команды постараются в последнем матче реабилитироваться и развлечь болельщиков красивым баскетболом. Красно-синие трижды бросали на победу в концовке полуфинала, а итальянцы при равном счёте не реализовали открытый трёхочковый бросок. И в ответной атаке получили попадание от Кори Хиггинса.

Словом, соперники были близки к финалу, но остались ни с чем. Это удар по психологии. Армейцы провалили старт прошлого матча с «Миланом» в регулярке. В воскресенье они со всей серьёзностью подойдут к игре в атаке и наберут минимум 85 очков, как и в четырёх предыдущих календарных играх.