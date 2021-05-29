Карен Хачанов — Иржи Веселы. Прогноз: россиянин легко выйдет во второй круг «Ролан Гаррос»

Хачанов в последние годы не блещет, но с чехом проблем быть не должно.

30 мая Карен Хачанов и Иржи Веселы сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова — коэффициент на его победу составляет 1.26. На успех Веселы можно поставить за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Хачанов — Веселы 30 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Иржи Веселы получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 36.5 гейма оценён коэффициентом 1.98. Ставки на пятый сет принимаются за 3.50.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Карен Хачанов — Иржи Веселы (30.05.2021)

Серия грунтовых турниров, которая для многих любителей тенниса является самой любимой частью всего сезона, подходит к концу. Вишенкой на торте обязан стать Открытый чемпионат Франции, стартующий в ближайшее воскресенье. В Париже будет жарко.

В мужскую сетку одиночного розыгрыша соревнований пробились сразу пять представителей России: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Именно последний из них должен открыть программу матчей российских теннисистов. Уроженец Москвы сыграет с чехом Иржи Веселы.

Хачанов и Веселы в большом теннисе уже давно, однако друг с другом сражались лишь однажды. Интересно, что случилась их встреча меньше года назад. Именно во Франции, во втором круге «Ролан Гаррос» — 2020. Тогда победу в четырёх партиях одержал россиянин — 6:1, 6:7, 7:6, 7:6.

Представитель России не является большим поклонником грунта, но его самый большой успех на турнирах «Большого шлема» случился именно в Париже. В 2019 году Карен пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, где проиграл Доминику Тиму.

Что касается Веселы, то он тоже грунту предпочитает скорее хард или даже траву. Лучшим результатом чеха на кортах «Ролан Гаррос» стал выход в третий круг, который случился четыре года назад. В общем, поводов для гордости тут минимум.

Не впечатляют и результаты Веселы в грунтовых турнирах этого сезона. Будучи 71-й ракеткой мира, Иржи пропустил все большие грунтовые турниры и сконцентрировался на выступлениях в соревнованиях категории АТP-250. Не снискал успеха и там, одержав всего две победы в семи матчах, — над 283-й и 83-й ракетками мира.

Что касается Хачанова, то россиянин неизменно заявлялся и на все знаковые грунтовые «Мастерсы» и на соревнования попроще. Потерпев четыре поражения подряд в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме, он отправился в менее статусный Лион, где сумел пробиться в полуфинал. Достаточно важные три победы подряд, которые пришлись на последнюю неделю перед Открытым чемпионатом Франции, должны добавить уверенности.

Под каким бы ракурсом мы ни рассматривали предстоящий матч, шансы на успех Веселы крайне малы. Да, Хачанов может начать ошибаться и подарить сопернику несколько геймов на своей подачей, но и уверенный отрезок при игре на приёме у него обязательно будет.

Не будем мудрить и возьмём победу Хачанова с форой по геймам. Также можно рассмотреть победу Карена в трёх сетах за 2.60. Коэффициент великолепный, а чех сейчас, похоже, банально не готов оказывать серьёзное сопротивление на грунте.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Карен Хачанов — Иржи Веселы 30 мая 2021 года

Наличие опыта победы над Веселы на «Ролан Гаррос» должно существенно помочь Хачанову удачно стартовать и в предстоящем розыгрыше грунтового мэйджора. Ещё сильнее увеличивает шансы россиянина и откровенно плохая форма чеха. Кажется, Веселы не сумеет взять у третьей ракетки России даже партии.

Ставка: победа Хачанова в трёх сетах за 2.60.