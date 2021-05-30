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«Милан» — ЦСКА, 30 мая 2021, трансляция матча, во сколько начало, смотреть онлайн, какой телеканал, прямой эфир

Старт «Ролан Гаррос», «Милан» — ЦСКА и другие матчи 30 мая: что смотреть сегодня
Алексей Серяков
«Милан» — ЦСКА. Смотреть онлайн, прямой эфир
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Финал Лиги чемпионов отгремел. Всё внимание на теннис, хоккей и баскетбол.

2021 год приближается к экватору: четыре месяца позади, май тоже подходит к завершению. Всё меньше времени остаётся до Евро-2020 и Олимпиады в Токио. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 30 мая.

На что ставить в футболе 30 мая

С ведущими европейскими чемпионатами разобрались, на этой неделе состоялись финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов. Всё ближе старт чемпионата Европы, но пока в футболе затишье. Вариантов немного.

ЧМ-2021. Группа A
30 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Швеция
Не начался
Словакия

И всё же они есть. Во Франции состоится ответный стыковой матч за место в элитном дивизионе на будущий сезон. «Нант» в родных стенах сразится с «Тулузой», начало — в 19:00 мск. В первой игре «Нант» победил со счётом 2:1. Осталось не проиграть на своём поле.

Также состоятся две товарищеские встречи с участием сборных. Впрочем, вывески откровенно скромные. Мальта сыграет с Северной Ирландией (19:00), а Швейцария — с США (21:15).

В Азии продолжается квалификация на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Сборная Гуама померяется силами с Китаем (14:30). У скромного Гуама шесть поражений в семи матчах, так что интрига тут минимальна.

Кроме того, можно заключить пари на испанскую Сегунду и нерейтинговые чемпионаты. Играют в первенствах Австрии, Румынии, Норвегии, Беларуси, Болгарии, Австралии, Финляндии, Японии, Израиля, Эстонии и Боснии.

Матчи по хоккею для ставок 30 мая

В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. В воскресенье пройдут четыре матча. В 16:15 мск сборная Беларуси начнёт выяснять отношения со Швейцарией, а сборная Италии — с Канадой. Четыре часа спустя стартуют ещё две игры: Швеция — Словакия и Финляндия — Латвия.

В НХЛ ранних матчей не будет, здесь набирает обороты второй раунд плей-офф. В 0:00 начнут «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 3:00 сойдутся «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Также можно поставить на плей-офф АХЛ.

На что ещё ставить 30 мая

Всё внимание на теннис, здесь стартует Открытый чемпионат Франции. В первый же день Карен Хачанов сразится с Иржи Веселы из Чехии, а преодолевший квалификацию Роман Сафиуллин сыграет с испанцем Карлосом Табернером.

У женщин тоже будет на что посмотреть. Светлана Кузнецова попала на Викторию Азаренко из Беларуси, Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Кристиной Макхэйл, Елена Веснина — с Ольгой Говорцовой из Беларуси, Анастасия Потапова — с Лейлой Фернандес из Канады, а Вероника Кудерметова — с Амандой Анисимовой из США.

В баскетболе тоже жарко. Решающие матчи Евролиги! ЦСКА разыграет с «Миланом» третье место (18:30 мск). Итальянский клуб возглавляет сам Этторе Мессина, да и Кайла Хайнса московские болельщики точно не забыли. Три часа спустя трофей разыграют «Анадолу Эфес» и «Барселона».

Евролига. За 3-е место
30 мая 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия

В плей-офф НБА два ранних матча, тут продолжается первый раунд. «Атланта Хоукс» померяется силами с «Нью-Йорк Никс» (20:00), а «Лос-Анджелес Лейкерс» — с «Финикс Санз» (22:30). Также можно поставить на европейские чемпионаты. Играют в Германии, Украине и Литве.

Формулы-1 в этот уик-энд нет. Любители автогонок могут обратить внимание на MotoGP. Здесь добрались до Гран-при Италии, начало — в 15:00.

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Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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