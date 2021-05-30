Швеция — Словакия. Прогноз: Кемпе и Дальбек помогут сборной России занять первое место

30 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Швеция — Словакия. Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу Швеции в основное время можно с коэффициентом 1.70, а успех Словакии оценён букмекерами в 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Швеция — Словакия 30 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 Швеция — Словакия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.45. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.95. Гол в первые десять минут идёт за 1.74.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 Швеция — Словакия (30.05.2021)

Май отбывает свои последние деньки, скоро наступит лето. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, а в НХЛ рубятся за Кубок Стэнли. Пришёл черёд чемпионата мира – 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.

Однако стоит обратить внимание на поединок прямых конкурентов россиян в борьбе за выход из группы А в четвертьфинал турнира. В воскресенье, 30 мая, на льду «Олимпийского спортивного центра» в столице Латвии состоится матч между сборными Швеции и Словакии. Первое вбрасывание запланировано на 20:15 мск.



Шведы никак не хотят набирать форму. После сенсационного уничтожения сборной Швейцарии (7:0) они потерпели поражение от сборной Чехии (2:4). При этом, надо сказать, перед заключительным периодом имели комфортное преимущество в две шайбы. Но за пять минут его растеряли и остались ни с чем.



А накануне против скромной команды Великобритании одержали вторую победу в турнире. Тут всё по делу. Разгромный счёт никого не удивляет, да и по пропущенной шайбе есть ряд вопросов к судейству. Хотя понятно, что по уровню соперника едва ли можно определить текущее состояние команды. А оно, судя по остальным играм, не оптимальное.

Впрочем, даже так у «тре Крунур» остаются только призрачные шансы на место в плей-офф ЧМ-2021. За два матча до окончания группового этапа в активе шесть очков и шестое место в группе А. Отставание от идущей на третьей строчке Швейцарии составляет три очка, а от идущей на четвёртой Чехии — всего два.



Словаки же продолжают удивлять. За пять матчей на чемпионате мира они одержали четыре победы. Правда, без ложки дёгтя не обошлось — в позапрошлом поединке натерпелись от зубастой сборной Швейцарии (1:8). Хотя бросков в створ нанесли не сильно меньше. Такие матчи обычно стараются быстрее забыть, но он не сумел выбить команду из колеи.



В прошлой игре Словакия обыграла не самую сильную сборную Дании со счётом 2:0. В первых двух периодах опасных моментов было больше у словаков, что видно даже по статистике бросков в створ (13:4 и 10:6). В заключительной двадцатиминутке датчане проснулись, 14 раз попали в створ ворот Юлиуса Гудачека, но забить не смогли, пропустив при этом дважды.

Команда канадского специалиста Крэйга Рэмзи теперь лидирует в таблице группы А с 12 очками в копилке. В спину дышат россияне, зато отрыв от идущих на четвертом месте чехов солидный — четыре пункта. Хотя матчи остаются у словаков довольно тяжёлые, с шведами и, собственно, чехами. Но шансы на плей-офф хорошие.



В предстоящем поединке довольно трудно выделить кого-то из противников. Сборной Швеции нужно в срочном порядке набирать очки, чтобы сохранить возможность попасть в четвертьфинал. Зато у сборной Словакии чуть ли не лучшие результаты в группе А. А потому ждём довольно равного противостояния.



На наш взгляд, стоит подумать над ставкой на статистику — тотал Словакии больше 24.5 броска в створ ворот за коэффициент 1.78 выглядит заманчиво. Словаки вполне могут снова удивить, в среднем за игру они попадают в створ ворот соперника не меньше 30 раз. Да и в пяти последних личных встреч забросили 14 шайб, то есть моменты на пятачке у шведов будут создавать.

Швеция — Словакия: прогноз и ставка на матч ЧМ-2021 30 мая 2021 года

Шведы находятся в плачевном положении, для сохранения шансов на плей-офф им в срочном порядке нужны очки. Однако форма у словаков практически лучшая в группе А, моменты они создавать умеют. В обороне команда Швеции выглядит не так стабильно, а потому проверим тотал больше бросков в створ от Словакии. На наш взгляд, она снова сумеет удивить.



Ставка: тотал Словакии больше 24.5 броска в створ ворот за 1.78.