США — Германия. Прогноз: американцы идут за первым местом в группе В на ЧМ-2021

31 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 США — Германия. Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу США в основное время можно с коэффициентом 1.55, а успех Германии оценён букмекерами в 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 США — Германия 31 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 США — Германия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.40, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.72. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.95. Гол в первые десять минут идёт за 1.69.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 США — Германия (31.05.2021)

Май отбывает свои последние деньки, вот-вот наступит лето. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, а в НХЛ вовсю рубятся за Кубок Стэнли. Пришёл черёд чемпионата мира – 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.

Однако стоит посмотреть на поединок команд из группы В — возможных соперников россиян в четвертьфинале турнира. В понедельник, 31 мая, на льду площадки «Арена-Рига» состоится матч между сборными США и Германии. Первое вбрасывание запланировано на 16:15 мск. Оппоненты явно не заставят скучать.



Американцы окончательно пришли в себя и набрали форму после стартового поражения от сборной Финляндии (1:2). С тех пор успели провести четыре поединка, обошлись без осечек. 12 очков из 12 возможных. В турнирной таблице группы В теперь идут на втором месте, а шансы на выход в плей-офф за две игры до конца группового этапа солидные.



Дело в том, что отставание от лидирующих финнов составляет всего лишь один пункт. Плюс отрыв от ближайшего преследователя — сборной Казахстана — два балла. При этом казахстанцы уже сыграли шесть раз. А вот замыкающая четвёрку лучших Германия вовсе отстаёт на три очка. Остальные находятся ещё дальше.



Кроме того, «звёздно-полосатые» будут завершать групповой этап встречей со скромной Италией. Конечно, все знают, что на этом турнире сюрпризы возможны. Однако итальянцы оправданно считаются аутсайдерами не только группы В, но и всего ЧМ-2021. Дело в том, что за пять матчей они не набрали очков, пропустив 30 шайб.

Но сперва команде Джека Капуано предстоит битва с более серьёзным соперником — сборной Германии. Немцы очень бодро начали чемпионат мира, добыв три победы кряду. Одна из них, кстати, над канадцами (3:1). Получалось даже какое-то время лидировать в группе. Но в последних двух матчах мало что получалось.



Сначала немцы уступили Казахстану, который не перестаёт удивлять (2:3). Хотя бундестим имела преимущество по броскам в створ ворот. А потом текущие лидеры — финны — нанесли им второе поражение (1:2). Любопытно, что теперь соперник имел преимущество по точным броскам, а сами немцы попали в створ только 13 раз за целый час игры.

США вполне логично считают фаворитом. Форма набрана внушительная, нет никаких проблем с результативностью и, самое главное, с обороной. Да и статистика личных встреч на их стороне. Германия потерпела шесть поражений в девяти последних случаях, а одну из трёх побед добыла только в овертайме.



Вот и теперь, на наш взгляд, американцы способны всё решить в основное время. Однако понятно, что без боя немецкая команда с площадки не уйдёт. Она — вторая по показателю результативности не только в группе В, но и среди всех команд. Так что свои моменты явно получит. А потому мы бы проверили ставку «П1 и обе забьют» за коэффициент 1.84.

США — Германия: прогноз и ставка на матч группы В ЧМ-2021 31 мая 2021 года

Команда США набрала внушительный ход, такими темпами может и Финляндию свергнуть с первого места группы В. Однако остаётся последний штрих — сбросить с хвоста преследователей. Германия при победе сравняется со «звёздно-полосатыми» по очкам, так что у обеих сборных с мотивацией проблем быть не должно. Но, на наш взгляд, американцы сейчас выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа США и обе забьют за 1.84.