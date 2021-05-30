Андрей Рублёв — Ян Леннард-Штруфф. Прогноз: вторая ракетка России сметёт немца с пути

Месяц назад Рублёв обыграл на грунте Рафаэля Надаля. Повторная встреча с Рафой может случиться в четвертьфинале «РГ».

31 мая Андрей Рублёв и Ян Леннард-Штруфф сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва — коэффициент на его победу составляет 1.07. На успех Штруффа можно поставить за 8.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Рублёв — Штруфф 30 мая 2021 года

Аналитики не считают, что матч Андрей Рублёв — Ян Леннард-Штруфф получится упорным: ставки на тотал больше 31.5 гейма принимаются за 1.74, тотал меньше 31.5 гейма оценён коэффициентом 2.00. Ставки на пятый сет принимаются за 5.25.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв — Ян Леннард-Штруфф (31.05.2021)

Одной из главных надежд российского тенниса на стартовавшем в столице Франции «Ролан Гаррос» является Андрей Рублёв. 23-летний спортсмен показывает великолепный теннис. Первым соперником седьмой ракетки мира на турнире станет представитель Германии Ян-Леннард Штруфф.

Штруфф и Рублёв ранее играли друг с другом целых шесть раз, счёт по личным встречам 4:2 в пользу россиянина. Если же говорить конкретно о грунте, то здесь одна победа немца и два успешных матча в исполнении уроженца Москвы. Нельзя забывать и о совсем недавней встрече теннисистов на грунтовых соревнованиях в Риме. Там была волевая победа Рублёва со счётом 6:7, 6:1, 6:4.

«Ролан Гаррос» — один из самых любимых турниров россиянина. В столице Франции он играл в четвертьфинале взрослого турнира (2020 год) и побеждал на юниорском уровне (2014). Даже с учётом того, что в последние годы Андрей показывает более высокие результаты на харде, выступает на грунте он тоже достаточно уверенно.

Чего только стоит недавняя победа над Рафой Надалем в Монте-Карло. Интересно, что именно с Надалем Рублёв может встретиться в том случае, если повторит свой личный рекорд на «Ролан Гаррос» и пробьётся в 1/4 финала. Задача вполне посильная.

Одолеть Короля грунта на его практически родных кортах будет значительно тяжелее, однако само стремление сыграть с Надалем на Открытом чемпионате Франции должно существенно помочь Андрею на начальных этапах турнира. Это отличный раздражитель.

К Открытому чемпионату Франции Рублёв подошёл во впечатляющей форме. Финал «Мастерса» в Монте-Карло, 1/4 финала Барселоны и аналогичная стадия соревнований в Риме. Имея девять побед в 13 грунтовых матчах сезона, Андрей проигрывает в основном топ-теннисистам — Циципасу в Монте-Карло и Синнеру в Барселоне. Срывы по типу 0-2 от Джона Иснера случаются, однако на «Ролан Гаррос» (как минимум на начальных стадиях) должно обойтись без сюрпризов.

Что касается Штруффа, то немец, хоть и является любителем грунта, в плане результатов несколько просел. Лишь на домашнем турнире в Штуттгарте (не самом престижном) он сумел пробиться в финал, после чего последовали пять поражений в семи матчах. Такую подготовку к пятисетовым матчам Открытого чемпионата Франции оптимальной назвать крайне сложно.

Потому не будем мудрить. Можно рассмотреть победу россиянина с форой, но на успех Рублёва в трёх сетах предлагают крепкий коэффициент 1.84. Более чем интересно. Штруфф неплох, однако разница в классе заметная. А тратить лишние силы в стартовых раундах Андрею незачем.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Андрей Рублёв — Ян Леннард-Штруфф 31 мая 2021 года

Матч двухнедельной давности между Рублёвым и Штруффом показал готовность немца практически на равных бороться с соперниками калибра топ-10. Впрочем, на ТБШ на первый план выходят физическая и ментальная готовность. В этом плане Рублёв выглядит предпочтительнее — победы над большими игроками придают уверенности и помогают двигаться дальше. Кажется, и со Штруффом особых проблем россиянин не испытает.

Ставка: победа Рублёва со счётом 3-0 за 1.84.