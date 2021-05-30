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Роджер Федерер — Денис Истомин, 31 мая 2021 года, прогноз на матч Ролан Гаррос, смотреть онлайн, прямой эфир

Роджер Федерер — Денис Истомин. Прогноз: легенде будет тяжко даже с 203-й ракеткой мира
Никита Сакун
Истомин — Федерер. Прогноз на матч 31.05.2021 РГ
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Роджер Федерер впервые за два года выступит в Париже. С лета 2019 года он провёл одну игру на грунте.

31 мая Роджер Федерер и Денис Истомин сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Федерера — коэффициент на его победу составляет 1.26. На успех Истомина можно поставить за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Федерер — Истомин 31 мая 2021 года

Аналитики не считают, что матч Роджер Федерер — Денис Истомин получится упорным: ставки на тотал больше 32.0 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 32.0 гейма оценён коэффициентом 1.98. Ставки на пятый сет принимаются за 5.25.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Роджер Федерер — Денис Истомин (31.05.2021)

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
31 мая 2021, понедельник. 17:00 МСК
Денис Истомин
Узбекистан
Денис Истомин
Д. Истомин
Не начался
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Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер

Одной из главных интриг стартовавшего Открытого чемпионата Франции станет возвращение на парижские корты самого Роджера Федерера. 39-летний швейцарец не верит в победу, однако вряд ли рядовым зрителям представится ещё много шансов посмотреть на живую легенду на грунте.

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Первым соперником Роджера станет представитель Узбекистана Денис Истомин. Свой последний матч «Ролан Гаррос» Федерер провёл два года назад — в полуфинале розыгрыша 2019 года уступил Рафаэлю Надалю. С тех пор швейцарец не только не заявлялся на грунтовый мэйджор, но и вовсе не выступал на данном покрытии.

Первый грунтовый матч Роджера за 712 дней случился две недели назад на соревнованиях в Женеве. Получилось крайне неудачно — масса ошибок и итоговые 4:6, 6:4, 4:6 от скромного Пабло Андухара. Впрочем, Андухар — это далеко не Истомин.

Если 35-летний Пабло является 68-й ракеткой мира, то 34-летний представитель Узбекистана не входит даже в топ-200 мирового рейтинга ATP. И это о многом говорит. Истомин не показывает в последние годы солидные результаты, может похвастать как минимум одной большой победой в своей карьере.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2017 он организовал одну из самых больших сенсаций во всей истории тенниса. Ушёл со счёта 1-2 по партиям и выбил из турнира самого Новака Джоковича. Важный опыт, который поможет Денису не бояться легенду.

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В пользу достаточно вязкого и более-менее близкого матча говорит и непонятная игровая форма Федерера. Вполне вероятно, что в первом круге швейцарец будет понемногу разыгрываться и входить в соревновательный темп. В таких условиях Истомину удастся навязать борьбу и без особого сопротивления брать по 3-4 гейма в партии.

Федерер достаточно редко заявляется на турниры даже в отрыве от грунтового сезона. За пять месяцев 2021 года Роджер провёл всего три матча, пропустив Открытый чемпионат Австралии и ATP Cup. За весь 2020 год у швейцарца шесть игр, которые все уложились в Australian Open — выход в полуфинал и поражение от Новака Джоковича.

Что касается Истомина, то Денис, даже пребывая в достаточно почтительном возрасте, играет практически каждую неделю. В текущем сезоне на его счету уже 11 побед в 26 матчах, большая часть из которых, безусловно, прошла на не самых значимых турнирах.

На «Ролан Гаррос» Истомин пробился через квалификацию, поочерёдно обыграв Дамира Джумхура, Рамкумара Раманатана и Тобиаса Камке. В целом представитель Узбекистана в неплохой игровой форме — как физической, так и ментальной. Потому поставим на его успех с плюсовой форой.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Роджер Федерер — Денис Истомин 31 мая 2021 года

Вряд ли Федерер будет включаться на максимум с первых же матчей «Ролан Гаррос». Швейцарец уже сказал, что травяная часть сезона для него важнее. В таких условиях Истомин имеет все шансы если не на победу, то на близкий матч и достойный результат. Если у Дениса с первых же геймов пойдёт игра, он сможет создать реальные проблемы Федереру.

Ставка: победа Истомина с форой (+7.5) гейма за 1.85.

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