Роджер Федерер — Денис Истомин. Прогноз: легенде будет тяжко даже с 203-й ракеткой мира

Роджер Федерер впервые за два года выступит в Париже. С лета 2019 года он провёл одну игру на грунте.

31 мая Роджер Федерер и Денис Истомин сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Федерера — коэффициент на его победу составляет 1.26. На успех Истомина можно поставить за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Федерер — Истомин 31 мая 2021 года

Аналитики не считают, что матч Роджер Федерер — Денис Истомин получится упорным: ставки на тотал больше 32.0 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 32.0 гейма оценён коэффициентом 1.98. Ставки на пятый сет принимаются за 5.25.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Роджер Федерер — Денис Истомин (31.05.2021)

Одной из главных интриг стартовавшего Открытого чемпионата Франции станет возвращение на парижские корты самого Роджера Федерера. 39-летний швейцарец не верит в победу, однако вряд ли рядовым зрителям представится ещё много шансов посмотреть на живую легенду на грунте.

Первым соперником Роджера станет представитель Узбекистана Денис Истомин. Свой последний матч «Ролан Гаррос» Федерер провёл два года назад — в полуфинале розыгрыша 2019 года уступил Рафаэлю Надалю. С тех пор швейцарец не только не заявлялся на грунтовый мэйджор, но и вовсе не выступал на данном покрытии.

Первый грунтовый матч Роджера за 712 дней случился две недели назад на соревнованиях в Женеве. Получилось крайне неудачно — масса ошибок и итоговые 4:6, 6:4, 4:6 от скромного Пабло Андухара. Впрочем, Андухар — это далеко не Истомин.

Если 35-летний Пабло является 68-й ракеткой мира, то 34-летний представитель Узбекистана не входит даже в топ-200 мирового рейтинга ATP. И это о многом говорит. Истомин не показывает в последние годы солидные результаты, может похвастать как минимум одной большой победой в своей карьере.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2017 он организовал одну из самых больших сенсаций во всей истории тенниса. Ушёл со счёта 1-2 по партиям и выбил из турнира самого Новака Джоковича. Важный опыт, который поможет Денису не бояться легенду.

В пользу достаточно вязкого и более-менее близкого матча говорит и непонятная игровая форма Федерера. Вполне вероятно, что в первом круге швейцарец будет понемногу разыгрываться и входить в соревновательный темп. В таких условиях Истомину удастся навязать борьбу и без особого сопротивления брать по 3-4 гейма в партии.

Федерер достаточно редко заявляется на турниры даже в отрыве от грунтового сезона. За пять месяцев 2021 года Роджер провёл всего три матча, пропустив Открытый чемпионат Австралии и ATP Cup. За весь 2020 год у швейцарца шесть игр, которые все уложились в Australian Open — выход в полуфинал и поражение от Новака Джоковича.

Что касается Истомина, то Денис, даже пребывая в достаточно почтительном возрасте, играет практически каждую неделю. В текущем сезоне на его счету уже 11 побед в 26 матчах, большая часть из которых, безусловно, прошла на не самых значимых турнирах.

На «Ролан Гаррос» Истомин пробился через квалификацию, поочерёдно обыграв Дамира Джумхура, Рамкумара Раманатана и Тобиаса Камке. В целом представитель Узбекистана в неплохой игровой форме — как физической, так и ментальной. Потому поставим на его успех с плюсовой форой.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Роджер Федерер — Денис Истомин 31 мая 2021 года

Вряд ли Федерер будет включаться на максимум с первых же матчей «Ролан Гаррос». Швейцарец уже сказал, что травяная часть сезона для него важнее. В таких условиях Истомин имеет все шансы если не на победу, то на близкий матч и достойный результат. Если у Дениса с первых же геймов пойдёт игра, он сможет создать реальные проблемы Федереру.

Ставка: победа Истомина с форой (+7.5) гейма за 1.85.