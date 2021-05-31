Хорватия — Армения. Прогноз: Влашич и Ловрен спустят Байрамяна с небес на землю

1 июня состоится товарищеский матч Хорватия — Армения. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу хорватов в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех команды из Армении оценён экспертами в 15.00. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Коэффициенты букмекеров на товарищескую игру Хорватия — Армения 1 июня 2021 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч Хорватия — Армения получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11.

Анализ и прогноз товарищеского матча Хорватия — Армения (01.06.2021)

Клубный евросезон окончательно завершён, однако футболисты даже подумать не могут про отдых. До старта чемпионата Европы остаётся менее двух недель. Каждая из сборных проведёт по несколько контрольных матчей. Для Хорватии первым из них станет встреча с командой Армении.

Хорваты — финалист последнего крупного международного турнира с участием сборных. На чемпионате мира 2018 года в России они пробились в финал, где проиграли французам. Впрочем, после успешного выступления на мундиале подопечные Златко Далича несколько просели в результатах.



В пяти последних матчах «шашечные» трижды проиграли и одержали всего две победы. И даже эти победы сложно как-то выделить. 1:0 со скромным Кипром и 3:0 — с ещё менее скромной Мальтой. Впереди тяжелейший групповой этап Евро, где соперниками станут сборные Англии, Чехии и Шотландии, — готовиться действительно есть к чему.



Что касается сборной Армении, то здесь планы на лето более чем скромные. Выйти в финальную часть Евро-2020 не получилось. Готовиться особо не к чему, а потому имеются сомнения в том, что на игру с Хорватией выйдет основной состав. Футболистам банально нужно отдохнуть после тяжелейшего клубного сезона.



Достаточно забавной является статистика последних игр сборной Армении — пять побед в пяти матчах. Совсем иначе смотрится эта серия, когда видишь соперников. Румыния, Лихтенштейн, Грузия, Северная Македония и Исландия. Явно не команды уровня финала чемпионата мира.



Как бы то ни было, не отметить прогресс сборной Армении с приходом на тренерский мостик Хоакина Капарроса нельзя — в девяти матчах под его руководством команда одержала семь побед и дважды сыграла вничью. Да, уровень оппозиции совсем не тот, однако один лишь вкус регулярных побед может вселить в игроков немалую уверенность.

Делать ставку даже на один гол в исполнении гостей достаточно рискованно, а вот присмотреться к минусовым форам для хозяев можно. Вряд ли голов будет очень много, но и без как минимум двух забитых хорваты с поля не должны уйти.

Коэффициент на победу хорватов с форой (-1.5) вполне добротный — 1.66. Альтернатива — ИТБ 2.5 гола сборной Хорватии, на который букмекеры предлагают 2.00.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Хорватия — Армения 1 июня 2021 года

Очевидно, что Златко Далич выпустит на первый контрольный матч перед Евро близкий к основному состав. А вот Армения на Евро не попала, самое время пуститься в эксперименты. В таких неравных условиях достаточно очевидно просматривается победа хозяев — домашний стадион лишь ещё чуть сильнее поможет им в этом.



Ставка: победа Хорватии с форой (-1.5) за 1.66.