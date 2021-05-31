Польша — Россия. Прогноз: на каждого Роберта Левандовского найдётся свой Артём Дзюба!

1 июня 2021 года состоится товарищеский матч Польша — Россия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу поляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех российской сборной оценён экспертами в 3.30. А ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Польша — Россия 1 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что товарищеский матч Польша — Россия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз товарищеского матча Польша — Россия (01.06.2021)

Футбольный сезон встречает первый месяц лета, май передаёт бразды правления. Европейские чемпионаты благополучно завершились, в еврокубках отгремели финалы. А это значит, что пришла пора браться за чемпионат Европы — 2020. Напомним, турнир должен был состояться в прошлом году, но его перенесли на лето-2021 из-за коронавируса.

Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России, которая проведёт первый матч группового этапа уже 12 июня. Однако сперва — пара контрольных встреч в рамках подготовки к Евро-2020. Одна из них — против сборной Польши 1 июня на стадионе «Мейски» в Кракове.



Последний раз команда Станислава Черчесова собиралась вместе в конце марта. Тогда провели три тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2022. Шесть набранных из девяти возможных очков в целом можно записать себе в актив, но надо сказать, что качество самого футбола оставляло желать лучшего.



В самом первом матче россияне обыграли скромную Мальту (3:1), но снять вопросы о победителе получилось лишь на 89-й минуте. Дальше была вполне справедливая победа над сборной Словении (2:1), а в третьем туре уступили команде Словакии (1:2). Хотя в последнем случае даже владели мячом 61% игрового времени. Вот только в обороне отработали слабо.

Теперь же сборная России проводит сборы в Австрии и готовится к Евро-2020. В расширенном составе новые лица, вполне вероятно, что в товарищеских матчах кто-то из них получит шанс проявить себя. Не стоит также забывать и Александре Головине с Алексеем Миранчуком, которые вполне могут зажечь в центре поля.



Впрочем, сборная Польши — весьма серьёзный соперник. Под руководством португальского специалиста Паулу Соузы она также успела провести три матча отборочного турнира к ЧМ-2022 и набрала четыре из девяти возможных очков. Но надо сказать, что оппоненты у неё были гораздо крепче, чем у россиян…



Сперва поляки выдали голевое шоу со сборной Венгрии, забив на двоих шесть мячей (3:3). Затем была уверенная победа над скромной Андоррой с разгромным счётом 3:0. А в третьем туре уступили команде Англии (1:2). Англичане тогда действительно смотрелись интереснее, создали больше моментов, но без гола польская сборная не ушла.

Вот и теперь, на наш взгляд, Польша вполне может обеспечить Россию проблемами. Ожидается, что принять участие в матче смогут и Левандовски, и Милик, и Рыбусь с Крыховяком, а это та группа футболистов, которая может сделать разницу на поле. Понятно, что игра товарищеская и стороны наверняка находятся под нагрузками, но групповой этап Евро-2020 не за горами.



Хотя интересным вариантом для ставки выглядят голы в обе стороны за коэффициент 1.86. Всё-таки россияне тоже могут заявить о себе. Состав подбирается интересный, лидеры в хорошей форме. Да и в трёх предыдущих матчах команда забила шесть раз, что само по себе неплохо. Моменты у россиян точно будут. Что-то в духе 1:1 или 2:1 тут более чем вероятно.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Польша — Россия 1 июня 2021 года

Перед групповым этапом Евро-2020 сборной России предстоят два товарищеских матча. Команда Польши — соперник серьёзный, небезосновательно букмекеры отдают предпочтение подопечным Паулу Соузы. Однако состав у россиян интересный, да и с результативностью в последних матчах проблем не было. Так что ждём обоюдоострую игру.



Ставка: обе забьют за 1.86.