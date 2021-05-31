Екатерина Александрова — Винус Уильямс. Прогноз: россиянка не пожалеет американку в Париже

1 июня Екатерина Александрова и Винус Уильямс сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Александровой — коэффициент на её победу составляет 1.14. На успех Уильямс-старшей можно поставить за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Александрова — Уильямс 1 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Екатерина Александрова — Винус Уильямс получится упорным: ставки на тотал больше 18.0 гейма принимаются за 1.68, тотал меньше 18.0 гейма оценён коэффициентом 2.16. Ставки на третий сет принимаются за 3.65.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Екатерина Александрова — Винус Уильямс (01.06.2021)

Не успел стартовать Открытый чемпионат Франции, как уже в первый игровой день одиночный турнир покинули две россиянки — Анастасия Потапова и Светлана Кузнецова. Зато победы одержали Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и Вероника Кудерметова, а вот вторая ракетка России Екатерина Александрова выйдет на корт лишь в третий день.

Соперницей Александровой станет легендарная американка Винус Уильямс. Теннисистки ещё ни разу не встречались между собой. И данный факт более чем объясним: если россиянка в последние годы существенно прибавила в результатах, то представительница США, наоборот, играет всё хуже и хуже.

Взять хотя бы результаты Винус за последние три месяца — всего пять проведённых матчей и ни одной победы. Складывается впечатление, что 40-летняя теннисистка приглашается организаторами турниров как специальная гостья, от которой не ждут больших свершений, а лишь пытаются за счёт неё подогреть интерес к соревнованиям.

Что касается Александровой, то подготовку россиянки к Открытому чемпионату Франции однозначно можно отметить со знаком «плюс». За последний месяц Екатерина провела 10 матчей на четырёх разных грунтовых соревнованиях, выиграв шесть из них.

Достойный результат. Особенно если учитывать, что среди поверженных числится и 11-я ракетка мира Белинда Бенчич, а также 19-й номер мирового рейтинга Каролина Мухова. Александрова не входит в элиту женского тенниса, но держит добротный уровень.

Игра Александровой должна быть крайне неудобной для Винус. Россиянка активно действует на задней линии, имея неплохие оборонительные навыки и нередко пользуется укороченным ударом. В контексте того, что её соперницей станет 40-летняя теннисистка, именно дропшоты и должны стать главным ключом к завоеванию путёвки во второй круг «Ролан Гаррос».

Уильямс-старшая и в свои лучшие годы не особо любила грунт. А в последние сезоны показывает на данном покрытии ужасные результаты. Начиная с 2017 года у Винус всего две грунтовые победы при 11 поражениях. Тогда же, четыре сезона назад, американка одержала свою последнюю победу на кортах Открытого чемпионата Франции.

Говорить о сенсационной победе американки в предстоящем матче не приходится — уж слишком неудачно она выступает в последние годы. А вот предположить, что Екатерина Александрова выиграет достаточно уверенно, можно. Тем более, коэффициенты букмекеров на данный исход достаточно привлекательны.

На победу Екатерины с форой (-5.5) по геймам предлагается коэффициент 1.67. Любители экспрессов могут рассмотреть успех россиянки в двух сетах. Здесь коэффициент скромнее, 1.45.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Екатерина Александрова — Винус Уильямс 1 июня 2021 года

Две грунтовые победы за последние четыре года и серия из пяти поражений подряд — с таким багажом Винус Уильямс подходит, возможно, к последнему приезду на «Ролан Гаррос». Как бы ни рассчитывали фанаты американской легенды на хотя бы одну победу в Париже, в одиночном разряде это вряд ли случится. Екатерина Александрова в хорошей форме и вряд ли испугается соперницы со столь громким именем.

Ставка: победа Александровой с форой (-5.5) за 1.67.