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Екатерина Александрова — Винус Уильямс, 1 июня 2021 года, прогноз на матч Ролан Гаррос, смотреть онлайн, прямой эфир

Екатерина Александрова — Винус Уильямс. Прогноз: россиянка не пожалеет американку в Париже
Никита Сакун
Александрова — В. Уильямс. Прогноз на матч 01.06
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За четыре последние сезона Винус Уильямс выиграла всего два матча.

1 июня Екатерина Александрова и Винус Уильямс сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Александровой — коэффициент на её победу составляет 1.14. На успех Уильямс-старшей можно поставить за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Александрова — Уильямс 1 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Екатерина Александрова — Винус Уильямс получится упорным: ставки на тотал больше 18.0 гейма принимаются за 1.68, тотал меньше 18.0 гейма оценён коэффициентом 2.16. Ставки на третий сет принимаются за 3.65.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Екатерина Александрова — Винус Уильямс (01.06.2021)

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
01 июня 2021, вторник. 15:30 МСК
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Винус Уильямс
104
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

Не успел стартовать Открытый чемпионат Франции, как уже в первый игровой день одиночный турнир покинули две россиянки — Анастасия Потапова и Светлана Кузнецова. Зато победы одержали Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и Вероника Кудерметова, а вот вторая ракетка России Екатерина Александрова выйдет на корт лишь в третий день.

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Соперницей Александровой станет легендарная американка Винус Уильямс. Теннисистки ещё ни разу не встречались между собой. И данный факт более чем объясним: если россиянка в последние годы существенно прибавила в результатах, то представительница США, наоборот, играет всё хуже и хуже.

Взять хотя бы результаты Винус за последние три месяца — всего пять проведённых матчей и ни одной победы. Складывается впечатление, что 40-летняя теннисистка приглашается организаторами турниров как специальная гостья, от которой не ждут больших свершений, а лишь пытаются за счёт неё подогреть интерес к соревнованиям.

Что касается Александровой, то подготовку россиянки к Открытому чемпионату Франции однозначно можно отметить со знаком «плюс». За последний месяц Екатерина провела 10 матчей на четырёх разных грунтовых соревнованиях, выиграв шесть из них.

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Достойный результат. Особенно если учитывать, что среди поверженных числится и 11-я ракетка мира Белинда Бенчич, а также 19-й номер мирового рейтинга Каролина Мухова. Александрова не входит в элиту женского тенниса, но держит добротный уровень.

Игра Александровой должна быть крайне неудобной для Винус. Россиянка активно действует на задней линии, имея неплохие оборонительные навыки и нередко пользуется укороченным ударом. В контексте того, что её соперницей станет 40-летняя теннисистка, именно дропшоты и должны стать главным ключом к завоеванию путёвки во второй круг «Ролан Гаррос».

Уильямс-старшая и в свои лучшие годы не особо любила грунт. А в последние сезоны показывает на данном покрытии ужасные результаты. Начиная с 2017 года у Винус всего две грунтовые победы при 11 поражениях. Тогда же, четыре сезона назад, американка одержала свою последнюю победу на кортах Открытого чемпионата Франции.

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Говорить о сенсационной победе американки в предстоящем матче не приходится — уж слишком неудачно она выступает в последние годы. А вот предположить, что Екатерина Александрова выиграет достаточно уверенно, можно. Тем более, коэффициенты букмекеров на данный исход достаточно привлекательны.

На победу Екатерины с форой (-5.5) по геймам предлагается коэффициент 1.67. Любители экспрессов могут рассмотреть успех россиянки в двух сетах. Здесь коэффициент скромнее, 1.45.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Екатерина Александрова — Винус Уильямс 1 июня 2021 года

Две грунтовые победы за последние четыре года и серия из пяти поражений подряд — с таким багажом Винус Уильямс подходит, возможно, к последнему приезду на «Ролан Гаррос». Как бы ни рассчитывали фанаты американской легенды на хотя бы одну победу в Париже, в одиночном разряде это вряд ли случится. Екатерина Александрова в хорошей форме и вряд ли испугается соперницы со столь громким именем.

Ставка: победа Александровой с форой (-5.5) за 1.67.

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