Россия — Беларусь: стоит ли бояться такой Канады в четвертьфинале ЧМ-2021?

1 июня состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Россия — Беларусь. Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.30, а успех белорусов оценён букмекерами в 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Россия — Беларусь 1 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 Россия — Беларусь получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.34, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.98. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.25. Гол в первые десять минут идёт за 1.65.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 Россия — Беларусь (01.06.2021)

Лето уже наступило, май отдал бразды правления. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, а в НХЛ вовсю рубятся за Кубок Стэнли. Пришёл черёд чемпионата мира – 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.

Во вторник, 1 июня, на льду «Олимпийского спортивного центра» в столице Латвии сборная России проведёт последний поединок группового этапа ЧМ-2021. Предстоящий соперник — сборная Беларуси. Стартовое вбрасывание запланировано на 20:15 мск. Имя фаворита вопросов не вызывает, команда Валерия Брагина в отличной форме.



В прошлом матче она встречалась со сборной Швеции и одержала третью победу подряд. Правда, без нервов не получилось — пришлось пробивать послематчевую серию буллитов, где точнее оказались россияне. А ведь всё началось с пропущенной в начале девятой минуты шайбы. Преимущество шведы потом держали до середины третьего отрезка.



Лишь на 53-й минуте с разницей в 12 секунд «Красная машина» дважды поразила ворота соперника. Через три минуты шведы вернули баланс и в итоге перевели игру в овертайм. Дополнительное время победителя не выявило, потребовалась серия буллитов. И тут на первый план вышел вернувшийся из НХЛ Владимир Тарасенко, элегантно реализовавший свою попытку.

Теперь Россия единолично лидирует в группе А, набрав за шесть туров группового этапа 14 очков. При этом есть все шансы сохранить текущее положение перед четвертьфиналом. Дело в том, что отрыв от ближайших преследователей — Швейцарии и Словакии — по два пункта, а последняя игра предстоит против сдавших позиции белорусов.



Сборная Беларуси действительно сдала обороты. После сенсационной победы над сборной Швеции (1:0) можно было подумать, что команда станет бороться за место в четвёрке лучших. Однако следующие четыре игры она с треском провалила, а потому теперь довольствуется последним местом в группе А.



«Зубры» сначала уступили Чехии в овертайме (2:3 ОТ), затем не смогли ничего сделать со скромной Великобританией (3:4) и потерпели два серьёзных поражения от Дании (2:5) и Швейцарии (0:6). Общее количество пропущенных шайб за четыре поединка составило 18 штук. То есть пропускали по 4,5 гола в среднем за раз. Кошмар.

Разумеется, при таких показателях рассчитывать на благоприятный исход в матче со сборной России не приходится. Против белорусов играет также и статистика личных встреч. Дело в том, что в девяти предыдущих случаях они потерпели девять поражений и пропустили 37 шайб, а забросить смогли лишь 11.



А при таких раскладах Ф1 (-2) за коэффициент 1.78 выглядит заманчиво. Россиянам катать вату тоже нет резона, ведь первое место в группе А выводит на ту команду, которая займёт четвёртое место в группе В. Строго говоря, это вполне может оказаться Канада. Но стоит ли бояться канадцев в таком состоянии? Нормальные герои всегда идут вперёд. Выбирать соперника по четвертьфиналу — занятие неблагодарное. Потому ждём от наших бодрой игры и победы.

Россия — Беларусь: прогноз и ставка на матч группы А ЧМ-2021 1 июня 2021 года

Российская сборная находится в отличной форме, в прошлом матче обыграла шведов по буллитам, добыв третью победу кряду. Есть отличная возможность выйти в четвертьфинал с первого места группы А. В соперниках — скромная сборная Беларуси, которая этот чемпионат мира откровенно провалила. Ждём уверенной победы россиян.



Ставка: победа России с форой (-2) за 1.78.