Карен Хачанов — Кей Нисикори. Прогноз: ещё минус один россиянин на «Ролан Гаррос»

2 июня Карен Хачанов и Кей Нисикори сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова — коэффициент на его победу составляет 1.74. На успех Нисикори можно поставить за 2.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Хачанов — Нисикори 2 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Кей Нисикори получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 36.5 гейма оценён коэффициентом 1.98. Ставки на пятый сет принимаются за 3.50.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Карен Хачанов — Кей Нисикори (02.06.2021)

Грунтовый сезон вышел на свой пик — лучшие теннисисты мира съехались в Париж, чтобы определить очередного чемпиона «Ролан Гаррос». Вторым соперником россиянина Карена Хачанова на престижном турнире станет экс-четвёртая ракетка мира из Японии, финалист US Open — 2014 Кей Нисикори. Достойное испытание.

В последние годы карьера 31-летнего японца уверенно катилась по наклонной, а главной причиной регресса можно назвать постоянные травмы. Тем не менее в 2021 году он, кажется, наконец вернул хотя бы что-то похожее на былой уровень тенниса. Даже с учётом отсутствия солидных результатов Кей показывает качественную игру и даже на грунте уже успел выдать несколько конкурентных матчей с оппонентами топ-класса.

А вот игра и результаты 25-летнего уроженца Москвы уверенности не внушают. Даже с учётом того, что свои лучшие результаты Карен зачастую демонстрировал именно на грунте, в текущем сезоне на данном покрытии у него всего пять побед в десяти проведённых матчах. В промежутке между апрелем и маем Карен и вовсе не мог выиграть ни одной встречи на протяжении месяца.

К старту Открытого чемпионата Франции Хачанов, впрочем, подошёл в неплохих кондициях. Вышел в полуфинал соревнований в Лионе, в ходе которых уверенно обыграл француза Ришара Гаске и крепкого поляка Камила Майхржака. Уже в первом круге грунтового мэйджора россиянин легко одолел Иржи Веселы из Чехии — 6:1, 6:2, 6:3. А вот Нисикори на старте «Ролан Гаррос» испытал серьёзные проблемы — матч со 159-й ракеткой мира Алессандро Джаннесси завершил лишь в пяти партиях.

Карен и Кей ранее встречались пять раз, и в статистике личных встреч небольшое преимущество имеет Нисикори — 3:2. Интересно, что именно единственный матч теннисистов на грунтовом покрытии и определил лидера в противостоянии. При этом состоялся он чуть менее месяца назад — на соревнованиях в Мадриде японец выиграл со счётом 6:7, 6:2, 6:2.

Игровые стили спортсменов сильно различаются, а, как показала игра в Мадриде, грунт выделяет полярность ещё сильнее. Карен любит быстрый и мощный теннис, тогда как Кей с удовольствием затягивает оппонентов в длительные розыгрыши. И если на харде или траве мощная игра Хачанова приносит массу активно выигранных мячей, то на тягучем грунте Нисикори чувствует себя в обороне более чем комфортно.

Как и месяц назад, Нисикори явно будет навязывать именно свой теннис, а не поддаваться на провокации соперника — все свои большие победы японец добыл именно за счёт техники и теннисного интеллекта, тогда как выбивающего удара в его арсенале попросту нет. Карену придётся много бегать по задней линии, а делать он этого не любит.

Потому не будем мудрить. Возьмём победу Нисикори с коэффициентом 2.05. Если японец успел восстановиться после тяжёлой встречи первого круга, то его шансы более чем осязаемы. Хачанов в последнее время редко радует.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Карен Хачанов — Кей Нисикори 2 июня 2021 года

Хачанов не сумел одолеть Нисикори месяц назад в Мадриде, так почему же специалисты вновь считают его фаворитом? Очередная прекрасная возможность обыграть букмекеров в конкретном матче. Не забываем и о значительно большем опыте игры пятисетовых матчей у Нисикори. На наш взгляд, шансы японца тут никак не ниже 50%.

Ставка: победа Нисикори за 2.05.