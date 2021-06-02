Финляндия — Чехия. Прогноз: не в этой ли паре затаился победитель ЧМ-2021?

3 июня состоится матч четвертьфинала чемпионата мира – 2021 Финляндия — Чехия. Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу финнов в основное время можно с коэффициентом 2.52, а успех чехов оценён букмекерами в 2.54.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Финляндия — Чехия 3 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/4 финала ЧМ-2021 Финляндия — Чехия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.98. Гол в первые десять минут идёт за 1.92.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала ЧМ-2021 Финляндия — Чехия (03.06.2021)

Лето забрало у мая бразды правления. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Чемпионат мира – 2021 в самом разгаре, уже определились четвертьфиналисты. Разумеется, весь интерес отечественных болельщиков прикован к сборной России, которая вышла в следующую стадию с первого места в группе.

Команда Валерия Брагина сразится с канадцами, однако было бы совершенно неправильно оставлять без внимания и другие пары. Все четыре поединка 1/4 финала турнира запланированы на четверг, 3 июня. Права на ошибку больше нет. В 20:15 мск на льду площадки «Арена-Рига» стартует битва сборных Финляндии и Чехии.



Финны после не самого удачного выступления на Евротуре показали внушительную форму на групповой стадии ЧМ-2021. Лишь в одном из семи матчей потерпели поражение, да и то — в серии буллитов. По итогам набрали 17 очков и заняли второе место, уступив сборной США лишь один пункт.



Последние две игры против Латвии (3:2 ОТ) и Канады (3:2 Б) дались не так просто. Латвийцы сумели дотерпеть до овертайма, не уступив при этом по броскам в створ. А канадцы вовсе могли выиграть ещё в основное время. На 29-й минуте они повели со счётом 2:1, и только лишь за четыре минуты до финальной сирены суоми сравняли счёт.

Пришлось снова играть дополнительное время, но отличиться не сумели ни те, ни другие. А в послематчевой серии буллитов точнее оказалась как раз сборная Финляндии, реализовав три попытки из пяти. Одним из героев стал вратарь магнитогорского «Металлурга» — Юхо Олкинуора. На его счету 35 сейвов за всю игру.



Сборной Чехии тоже есть чем гордиться. Старт турнира выдался тяжёлым: сперва получила 3:4 от российской команды, а затем — 2:5 от бойкой Швейцарии. Хотя в обоих случаях по броскам в створ смотрелась сопоставимо и могла рассчитывать на большее. Но потом вовремя собралась и в следующих пяти играх одержала пять побед.



Такой рывок позволил чехам залезть на третью строчку в турнирной таблице группы А и финишировать с 13 очками в активе. Отрыв от Словакии составил один пункт, а от Швеции — три. Причём в последнем матче разгромили как раз сборную Словакии со счётом 7:3, хотя в створ попали только 28 раз, что не так много. И это ещё без пары ключевых созидателей, которым предоставили отдых.

Однако с атакой у команды Филипа Пешана на текущем чемпионате мира всё хорошо. 27 заброшенных шайб в семи играх — довольно солидный показатель. Более трёх с половиной голов в среднем за раз — очень мощно. Из остальных участников больше только у сборной России, но лишь на одну заброшенную шайбу.



Впрочем, Финляндия на результативность тоже не жалуется, уже пять матчей кряду не уходит со льда как минимум без двух забитых голов. А при таких раскладах, на наш взгляд, есть смысл подумать над ставкой «тотал обеих команд больше 1.5 шайбы» за коэффициент 1.97. Жалеть друг друга соперники явно не станут.



Вариант посмелее — победа любой команды в один гол за 3.26. Всё-таки даже по статистике личных встреч Финляндия и Чехия в последнее время выглядят сопоставимо. В этот раз тоже ждём равную игру и близкий счёт. Если кто-то и выиграет в основное время, то лишь с минимальным преимуществом.

Финляндия — Чехия: прогноз и ставка на матч четвертьфинала ЧМ-2021 3 июня 2021 года

Финны и чехи набрали отличную форму в последних играх группового этапа ЧМ-2021 и вышли в четвертьфинал турнира. На данный момент, на наш взгляд, они выглядят сопоставимо. С результативностью нет проблем, да и статистика личных встреч об этом говорит. А потому ждём близкого и яркого поединка.



Ставка: тотал каждой команды больше 1.5 шайбы за 1.97.