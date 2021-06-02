Бельгия — Греция. Прогноз: Де Брёйне выпал, Мартинес в панике. Черчесов, смотри в оба!

3 июня состоится товарищеский матч Бельгия — Греция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех Греции оценён экспертами в 11.00. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на товарищескую игру Бельгия — Греция 3 июня 2021 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч Бельгия — Греция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз товарищеского матча Бельгия — Греция (03.06.2021)

Главные претенденты на победу в предстоящем Евро-2020 начинают подготовку к международному турниру. Всё ещё молодая сборная Бельгии первый контрольный поединок проведёт уже в ближайший четверг. Соперниками подопечных Роберто Мартинеса станут футболисты из Греции.

Вряд ли греки были случайно выбраны тренерским штабом Бельгии — за неделю до старта большого турнира начинают моделироваться различные матчи, в том числе и предстоящий. Защитная и контратакующая сборная Греции похожа стилем игры на Финляндию, с которой бельгийцам предстоит сражение за выход в плей-офф чемпионата Европы.



Бельгия и Греция неоднократно играли друг с другом, однако особое внимание нужно обратить на две встречи в 2017 году. В домашней игре бельгийцы не сумели взять верх (1:1), зато на выезде получилось — 2:1. Не самый комфортный соперник для техничных звёзд, выступающих под руководством Мартинеса.



Последние матчи сборной Бельгии привычно впечатляют — семь побед в десяти последних случаях. В том числе 2:0 над Англией, 4:2 над крепкой Данией и унижение команды Беларуси со счётом 8:0. Единственное поражение пришло от той же Англии (1:2), а ничейные результаты были зафиксированы с Чехией (1:1) и Кот-д'Ивуаром (1:1, товарищеская игра).



Греция же и играет с оппонентами попроще, и результаты показывает скромнее. Пять побед в 10 последних матчах при четырёх ничьих и лишь одном поражении в товарищеском матче с Австрией. Нельзя пройти мимо ничейного результата с Испанией — 1:1. Там, правда, сильно повезло.

Бельгийцы забивают как минимум один гол в 28 последних матчах. Если же говорить о домашних играх, то последняя безголевая встреча для бельгийцев случилась в 2018 году (0:0 с Португалией). Греция, на удивление, тоже забивает немало — 13 мячей в 10 последних случаях.



Нельзя забывать и о кадровых проблемах, с которыми столкнулась сборной Бельгии. Помимо пребывающего в откровенно плохой форме Эдена Азара, травму получил ещё один лидер команды Кевин Де Брёйне. Хавбек точно не сыграет до самого старта Евро и даже рискует пропустить несколько матчей группового этапа.

Футболист «Манчестер Сити» крайне редко пропускает матч, а значит, отсутствие ключевого полузащитника может доставить серьёзные проблемы партнёрам. Рискнём проверить победу греков с плюсовой форой. Мальчиками для битья они точно не будут. Да и мотивация бельгийцев в контрольной игре вызывает серьёзные вопросы.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Бельгия — Греция 3 июня 2021 года

Крепкая сборная Греции знает себе цену. Греки предложат сопернику кучу единоборств, к которым могут оказаться не готовы бельгийцы. Отсутствие Де Брёйне и плохая форма Азара могут сыграть с командой Роберто Мартинса злую шутку как в ряде товарищеских матчей, так и на самом Евро-2020. Возьмём победу аутсайдера с плюсовой форой.



Ставка: победа Греции с форой (+1.5) за 2.01.