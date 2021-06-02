США — Словакия. Прогноз: обидчик России не помешает американцам выйти в полуфинал ЧМ-2021

3 июня состоится матч четвертьфинала чемпионата мира – 2021 США — Словакия. Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу американцев в основное время можно с коэффициентом 1.68, а успех словаков оценён букмекерами в 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 США — Словакия 3 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/4 финала ЧМ-2021 США — Словакия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.23. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60. Гол в первые десять минут идёт за 1.82.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала ЧМ-2021 США — Словакия (03.06.2021)

Лето забрало у мая бразды правления. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Чемпионат мира – 2021 в самом разгаре, уже определились четвертьфиналисты. Разумеется, весь интерес отечественных болельщиков прикован к сборной России, которая вышла в следующую стадию с первого места.



Команда Валерия Брагина сразится с канадцами, однако было бы совершенно неправильно оставлять без внимания и другие пары. Все четыре поединка 1/4 финала турнира запланированы на четверг, 3 июня. Права на ошибку больше нет. В 16:15 мск на льду площадки «Арена-Рига» стартует битва сборных США и Словакии.



Американцы начали выступление на групповом этапе с досадного поражения от сборной Финляндии (1:2), но затем раскачались и добыли шесть побед подряд. Все — в основное время. При этом, согласно статистике, показали одни из лучших цифр среди всех остальных участников турнира. Например, в группе В финишировали первыми, набрав 18 очков.



Отрыв от ближайших преследователей — как раз финнов — составил всего один пункт. Зато идущая следом Германия отстала на шесть пунктов, а Канада и Казахстан — вовсе на восемь. Забросить у «звёздно-полосатых» получилось не так много, всего 21 гол за семь игр. Зато с обороной никаких проблем не возникало.



В семи турах группового раунда подопечные Джека Капуано пропустили только восемь шайб, что является лучшим показателем турнира. Хоть как-то сравниться сможет лишь оборона российской команды — россияне пропустили на два гола больше. Не зря букмекеры высоко оценивают шансы американской сборной на итоговую победу.



В своей четвертьфинальной паре она тоже оправданно выглядит фаворитом. Конечно, команде Словакии тоже есть чем похвастаться. Словаки ярко начали розыгрыш, одержали три победы подряд и сумели вернуться в победную колею после кошмарных 1:8 от Швейцарии. Только в последних играх с заряженными Швецией (1:3) и Чехией (3:7) не получилось наиграть на очки.



Однако это не помешало подопечным канадского специалиста Крэйга Рэмзи в каждом случае давать бой и показывать зубы. По итогу семи встреч заняли четвёртое место в группе А, набрав 12 очков. Разница забитых и пропущенных не такая весёлая, но место в 1/4 финала ЧМ-2021, пожалуй, вполне заслуженное.

Хотя понятно, что с обороной нужно обязательно что-то делать. Стабильности не хватает, такие провалы в задней линии команда США явно прощать не будет. На многое рассчитывать не придётся. Но своё счастье в атаке словаки поискать вполне могут. Работать вторым номером, атаковать сходу и давить в большинстве они умеют.



Словакия в среднем за игру наносит более 30 бросков, моменты у неё наверняка будут даже в матче с грозными «звёздно-полосатыми». А потому, на наш взгляд, комбинированная ставка «П1 + обе забьют» за коэффициент 2.08 выглядит заманчиво. Американцы, как ни крути, смотрятся предпочтительнее.

США — Словакия: прогноз и ставка на матч четвертьфинала ЧМ-2021 3 июня 2021 года

Сборная США здорово провела групповой этап чемпионата мира: с обороной порядок, а победная серия впечатляет. Разумеется, американцы логично выглядят фаворитами предстоящего поединка, шансы на выход в полуфинал турнира большие. Но без моментов команда Словакии, на наш взгляд, остаться не должна.



Ставка: победа США и обе забьют за 2.08.