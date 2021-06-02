Аслан Карацев — Филипп Кольшрайбер. Прогноз: россиянин не заметит 37-летнего немца

За два последних года Кольшрайбер обыграл всего трёх теннисистов из топ-100 рейтинга ATP.

3 июня Аслан Карацев и Филипп Кольшрайбер сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева — коэффициент на его победу составляет 1.10. На успех Кольшрайбера можно поставить за 7.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Карацев — Кольшрайбер 3 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Аслан Карацев — Филипп Кольшрайбер получится упорным: ставки на тотал больше 31.0 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 31.0 гейма оценён коэффициентом 1.98. Ставки на пятый сет принимаются за 5.75.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Аслан Карацев — Филипп Кольшрайбер (03.06.2021)

Одна из главных сенсаций текущего теннисного сезона продолжает побеждать и на Открытом чемпионате Франции. Во втором круге престижных грунтовых соревнований россиянин Аслан Карацев сыграет с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером.

Соперником Карацева по первому кругу «Ролан Гаррос» являлся американец Джексон Бруксби. Никаких проблем не возникло — 6:3, 6:4, 6:4. Россиянин сыграл в свою вязкую игру и оказался на голову сильнее 163-й ракетки мира. Сомнений в победе Карацева изначально не было, однако моментальный вылет Доминика Тима и последующее поражение Андрея Рублёва продемонстрировали, что ни фаворитов, ни аутсайдеров на таком серьёзном турнире нет и быть не может.

Что касается Кольшрайбера, то 37-летнему немцу откровенно повезло с жеребьёвкой. Соперником по первому кругу стал ровесник из Испании Фернандо Вердаско, лучшие годы которого остались далеко позади. Трёхчасовой поединок завершился победой Филиппа в четырёх партиях — 7:6, 6:2, 2:6, 6:4.

Карацев лишь в начале этого сезона пробился в элиту мирового тенниса, но с Кольшрайбером он успел сыграть ещё в 2015 году. Тот матч состоялся на «Кубке Кремля», россиянину не удалось добыть победу даже на домашних кортах — 6:7, 6:2, 4:6.

Впрочем, 32-летний Кольшрайбер сильно отличался от себя нынешнего, 37-летнего. То же можно сказать и о Карацеве, который шесть лет назад барахтался между второй и третьей сотнями мирового рейтинга. С тех пор многое изменилось.

Подготовка к «Ролан Гаррос» у Филиппа и Аслана была разной. Если немец играл на грунтовых турнирах второго эшелона, то россиянин заявлялся почти на все топ-соревнования. При этом всё, чем может похвастаться Кольшрайбер — четвертьфинал «челленджера» в немецком Хайльбронне. У Карацева козырей на порядок больше — финал соревнований в Белграде и третьи круги «Мастерсов» в Риме и Мадриде.

До матча с Вердаско свою последнюю победу над соперником из топ-100 Кольшрайбер оформил более полутора лет назад. В рамках Кубка Дэвиса он обыграл Гидо Пелью из Аргентины. 37-летний испанец стоит в рейтинге 99-м, а значит, и победу над представителем первой сотни рейтинга АТР засчитать можно. Карацев, напомним, является 26-й ракеткой мира.

О чём это говорит? Если Аслан сыграет на своём уровне, то не встретит проблем и спокойно пройдёт дальше. Можно взять победу Карацева с форой по геймам, но мы предпочтём 3-0 по сетам в пользу россиянина. Коэффициент добротный — 1.75.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Аслан Карацев — Филипп Кольшрайбер 3 июня 2021 года

Карацев на данный момент банально лучше 37-летнего немца. Другой вопрос — сможет ли Кольшрайбер зацепиться хотя бы за одну партию? Вряд ли. Оба теннисиста проповедуют схожий стиль — с затяжными розыгрышами и большим количеством передвижений по корту. Более молодой Карацев обязан переигрывать немца его же оружием и проходить в третий раунд без проигранных сетов.

Ставка: победа Карацева со счётом 3-0 за 1.75.